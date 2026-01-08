丟丟妹心臟不適「交代遺言」 痛到失控大哭猛撞欄竿

丟丟妹7日晚間出席餐敘。（丟丟妹提供）

丟丟妹（李明珊）去年12月突因心臟痛前往南部知名醫院掛急診，未料嗎啡不僅沒有止痛，她甚至引起嚴重的過敏反應。她7日晚間和交往2年多的男友Tommy出席媒體餐敘，2人回憶起當晚的不適和在醫院的一切，都餘悸猶存；丟丟妹說，她當下腦海中出現「人生跑馬燈」，趕緊打電話給家人、經紀人「交代遺言」。

丟丟妹透露，她第一次感覺到心臟不適是去年11月，在大陸廣州代購、直播的凌晨。第2次就是12月在南部工作時，不怕痛的她當下痛到立刻掛急診，「心臟痛到不舒服，頭會覺得怪怪、暈暈的」。

就醫後，醫生替她進行診治後，便替她施打嗎啡止痛。她無奈表示，「我能體諒他們很忙，可是他們態度很差，我痛到一直大哭，那個嗎啡打進去，我全身、從我的肚子開始像被火燒，從原本心臟痛變成整個內臟都在痛，超級痛。護士還說『怎麼可能？你已經打嗎啡，怎麼還那麼痛？』我當下整個人牙起來說我要出院，不打了」。

日前身體不適的丟丟妹分享近況。

她跟醫生會診時，醫生看到她的過敏症狀還問她說「你過敏喔？」一切狀況都讓她相當傻眼。最讓她無法接受的是，她就醫當下明確表示，自己心臟痛到受不了，結果醫生卻替她照了腹部的超音波，卻忽略心臟部分的心電圖，這些都是她後續在台北醫院門診時，北部醫生要調檢查資料才發現的。

丟丟妹說，因為近期工作繁忙、加上年關將近，她過陣子才能安心就醫檢查。日前就醫，醫生初步判斷她的心臟偏小、心房偏大，還有心律不整的問題，但正確的病因還是要等詳細檢查後才知曉，「醫生那時面有難色，他又不太敢講，怕直接講出一個那個病我們會嚇到」，目前丟丟妹先靠藥物和控制情緒穩定病況。

丟丟妹（右）和男友Tommy感情要好。

丟丟妹透露，自己生小孩、割除膽的時候，都沒有痛到這樣；男友Tommy心疼表示，他第一次看到丟丟妹痛到失控，「她痛到崩潰大哭，頭還去撞欄竿」。丟丟妹開玩笑說，爸爸在她生病後照三餐打電話關心她，雖然有感受到滿滿的父愛，但壓力也是不小，「他會聊一聊就問我有沒有幫他罵烏魚子啦」。

實際上，丟丟妹是6個月早產兒，除了這次發現心律不整的問題，先前就因忙於工作，導致膽囊發炎將膽切除，後續又檢查出自律神經失調、肝癌指數偏高等問題，「我內臟應該都壞了，膽拿掉、肝有問題，現在心臟又有問題」。

這次生病，讓丟丟妹正視長期過勞帶來的警訊，也認真思考著要加速推動台中、土城兩家公司企業整合，打算集中火力、提升戰力的直播，徹底告別蠟燭兩頭燒的生活。

