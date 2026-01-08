丟丟妹心臟爆痛！急診室失控撞病床欄杆「遺言都說了」 曝一事太玄了

直播主丟丟妹近期2度因心臟劇痛送醫，讓她痛下決心整頓事業。翻攝丟丟妹臉書



直播界天后丟丟妹李明珊近期傳出2度心臟劇痛送醫，甚至施打嗎啡都無法止痛，還讓她嚴重過敏，失控撞擊病床欄杆，以為自己命在旦夕，趕緊打電話向家人交代遺言。後來初步檢查為心律不整、心臟結構疑似異常，將進行更精密的檢查，但她已痛下決心，大幅調整事業版圖，讓自己別太勞碌。

丟丟妹昨（1/7）透露，第一次發作是2個月前中國工作期間，心臟突然劇烈跳動，讓她喘不過氣；隔月又在台南因胸口劇痛送急診，卻痛到施打嗎啡都止不住，還引起嚴重過敏反應。她恐懼大哭、全身劇痛，還用頭撞病床欄杆，想起還沒交代遺言，趕緊打電話給家人，並叮囑經紀人好好照顧兒子，把一旁的男友Tommy嚇壞了。

丟丟妹指出，當時一直查不到病因，直到回台北看心臟科，醫師從心電圖研判疑似是心律不整。由於自己是早產兒，心臟比較弱，近日檢查誘發現心臟偏小、心房偏大，加上一人扛起台中、土城兩家公司營運，長期過勞、高壓，也付出健康代價，不僅曾因膽發炎動刀摘除膽囊、自律神經失調，近期更接連傳出心臟警訊。

為了性命著想，丟丟妹表示，未來會減少直播時數，同時整合台中與土城的事業，兩家公司最快農曆春節後完成整合，以解決她分身乏術難以兼顧的問題，未來將以土城總部為主要營運據點；台中部分人力也會整合至土城繼續效力，且不排除再新增團隊、擴大組織布局。至於旗下「樓頂揪樓下」與「丟丟妹」兩大粉絲團也有望合體，粉絲總數突破160萬，將成為全台最具規模的直播大平台。

另外，因為身體頻出狀況卻查不出原因，家中有玄學背景的丟丟妹忍不住懷疑自己「是不是卡到？」她日前前往新店宮廟求解，神明太子降駕時竟直接畫出西藏女財神「扎基娘娘」的神像，指點她被「啟靈」，身體才變得格外敏感，也因為太玄，讓她不得不信。

但天命之路不好走，神明當下先幫她關上這條路，丟丟妹也承諾待春暖花開之時，一定要親赴西藏扎基寺還願，感念這段特殊的緣分。

