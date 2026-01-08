丟丟妹心臟絞痛2次送急診 「查無病因」爆哭打給家人交代遺言

丟丟妹坐擁百萬粉專，直播帶貨超過10年，未料去年12月傳出因心臟不適緊急送醫，她7日現身受訪，表示下星期要去做細部檢查。12月送急診那次，其實已經是她第二次發病，整個人痛到爆哭，哭著打電話給親朋好友交代遺言，拜託經紀人好好照顧她的孩子，自從發病以後，爸爸也每天都打電話來問身體狀況。

丟丟妹（圖／小娛樂）

丟丟妹透露，去年11月在中國大陸直播時，就曾出現胸口疼痛症狀，12月發病時送急診時，痛感更是升級，男友Tommy目睹她痛到拿頭撞欄竿，急得跳腳，不斷求護理師趕緊來看。丟丟妹直言，就連生孩子都沒有這麼痛過，從原先的胸口，演變到找個胸到腹部，五臟六腑都在絞痛。

只是這次急診的經驗，讓丟丟妹不敢恭維，「我胸口痛，他沒有照心電圖，照我腹部超音波。」她表示，能體諒醫療人員工作繁忙，但對方態度實在糟糕，醫師先是打了止痛針，沒效以後再施打嗎啡，沒想到這針下去，病況反而升級，開始全身紅腫，還被護理師懷疑怎麼可能。

丟丟妹與男友Tommy（圖／小娛樂）

拔掉針以後，紅腫症狀稍微舒緩，醫師才發覺丟丟妹是對嗎啡過敏，詢問是否要再打退過敏的針並住院治療，丟丟妹直言完全不敢，匆匆出院回家休養。後來轉往台北醫院就診，醫師照了心電圖以後面有難色，但也不敢輕易斷定病因，僅表示丟丟妹心臟偏小、心房過大，需要進一步檢查，並建議這段期間情緒不宜太過激動。

丟丟妹目前天冷時會感到不適，頭也會有些暈眩，吃藥控制病情；由於病因尚未明朗，家裡有玄學背景的她，懷疑自己是否「卡到」，去新店宮廟求解時，神明太子降駕時竟直接畫出西藏女財神「扎基娘娘」的神像，指點她被「啟靈」，身體才格外敏感，丟丟妹也承諾，待身體狀況好轉，一定會親赴西藏扎基寺還願。

丟丟妹前陣子心臟不適送急診（圖／小娛樂）

因為健康狀況亮紅燈，丟丟妹也決心將公司、粉絲團整併，預計農曆春節後動工，未來改以土城總部作為主要營運據點，台中部分人力也會整合至土城繼續效力，不過不排除再新增團隊、擴大組織布局。至於與男友Tommy，是否會因為此次病痛，決定把握當下、趕緊結婚，丟丟妹笑說，這僅針對於「沒結過婚的人」才適用，但強調與男友感情甜蜜穩定。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導