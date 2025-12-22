丟丟妹直播無預警消失！心臟劇痛送急診 崩潰頭撞圍欄「要死在那了」

「直播天后」丟丟妹健康狀況亮紅燈。翻攝丟丟妹臉書

「直播天后」丟丟妹（李明珊）日前連續數日未現身直播，引發粉絲關心，她今（22日）在臉書親自發影片說明，坦言自己因突發身體不適被緊急送往急診，丟丟妹透露，當下疼痛程度「比生小孩還痛」，痛到情緒潰堤、忍不住爆哭，甚至還頭撞圍爛，「我覺得我的命都要死在那了。」

丟丟妹表示，事發當天是半夜，她突然出現劇烈心臟疼痛，且持續許久，讓全家人都嚇壞，緊急將她送醫，她回憶，當時痛到難以忍受，甚至用頭去撞圍欄，她也強調，這次送醫「不是懷孕」，並曬出手上多處瘀青，「丟妹的血管本來就不好打，因為我的血管比較細，你看都瘀青。」

廣告 廣告

丟丟妹透露自己半夜送急診。翻攝丟丟妹臉書

醫師先替丟丟妹安排斷層檢查，並施打止痛針，但疼痛仍未改善，隨後改以嗎啡止痛，沒想到第一針嗎啡注射後，她不但沒有緩解，反而感到更加疼痛，「不是只有心臟痛，是整個上半身、內臟都在痛。」醫師一度認為止痛劑量不足，再補打第二針嗎啡，但狀況依舊沒有好轉，連護理人員都相當訝異。

接著丟丟妹全身開始出現紅疹、腫脹，醫護人員才確認是嚴重藥物過敏反應，「我才會覺得五臟六腑劇痛。」醫師建議再施打抗過敏針，但她因擔心身體無法承受而拒絕，「我不敢再打了！」她只能從半夜硬撐到天亮，「過敏會死人，一般人早就休克了，丟妹呼籲人要多做善事，善有善報，我人沒事就好了啦！」



回到原文

更多鏡報報導

《台通》誠誠被封「聊天魔」！親揭人生最低谷 被逼到只能撐、不能逃

陳漢典、Lulu婚禮下個月登場！鬆口「席開60桌」 籌備進度全說了

啦啦隊女神岱縈加盟「慕獅女孩」！初登板冷到發抖「只給自己70分」