丟丟妹直播賣天珠犯禁忌！畫面全黑中斷半小時 超毛過程曝光

丟丟妹直播時不小心說錯話惹到神明。（圖／中時資料照、翻攝丟丟妹臉書）

直播天后丟丟妹（李明珊）日前特地前往大陸直播賣珠寶，挑戰新的領域，卻沒想到疑似觸犯禁忌，不僅感到渾身不舒服，兩台新手機都無法正常運作，嚇得她趕緊跪地祈福懺悔，再也不敢亂說話。

個性豪爽敢言的丟丟妹，率領直播團隊前往大陸賣起珠寶玉石，現場也有老師唸佛護法。怎料，丟丟妹賣到號稱有西藏扎基拉姆財神加持的天珠手鍊時，竟不小心侮辱到神明，差點把「扎基」講成「拉基」（大陸用語：垃圾）。

結果說完沒多久，先是網路斷線，再來是手機螢幕全黑屏，直播中斷長達半個小時左右。好不容易復播，丟丟妹頓時感到雞皮疙瘩，一路從腳底冒上來，察覺不對勁後趕緊請工作人員打回彰化的爸媽求助神明。

廣告 廣告

丟丟妹向神明懺悔祈福。（圖／丟丟妹經紀人提供）

最後丟丟妹在現場老師的建議下到佛堂跪地懺悔，並祈求直播平安順利，承諾未來會再到西藏還願。結果這一跪，所有異常全部恢復原狀，直播再也沒斷過，不過丟丟妹已經嚇得再也不敢亂講話，決定多留一天，為大家介紹西藏財神的背景。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

更多中時新聞網報導

PGA》松山英樹險勝諾倫 從伍茲手中捧盃

陳勢安尾牙滿檔 狂跑上百場

李芷婷穩交男友2年 新歌寫甜蜜