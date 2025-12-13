丟丟妹赴中國直播帶貨！說錯1句遭斷線「淚崩求饒」畫面曝

娛樂中心／周希雯報導

人氣直播主李明珊（丟丟妹）以拍賣海鮮走紅，接地氣的豪邁語氣加上送贈品不手軟，躍身成為台灣新一代直播天后。近年她前進中國挑戰「直播帶貨」，沒想到賣天珠手鍊時疑似說錯話、觸犯禁忌，不僅直播間直接斷線、兩台新手機都無法運作，嚇得她全身起雞皮疙瘩，馬上去佛堂跪地拜拜懺悔，一度落淚直喊「我不想賣這一標了！」

丟丟妹上個月帶領團隊、前往中國賣珠寶玉石，還找來老師現場唸佛護法。不過某天賣到號稱「西藏唯一女財神」扎基拉姆財神加持的天珠手鍊時，疑似不小心口誤、差點把「扎基」講成「拉基（垃圾同音）」觸犯禁忌。丟丟妹先是莫名全身起雞皮疙瘩，直播過程一度「感應」到什麼，「我不要講了...我知道祂想幹嘛，祂想叫我結緣」，後來更是多次哽咽中斷對話，「我真的越講越想哭」、「我覺得整個人怪怪的」、「我真的不知道為什麼想哭，我不想賣這一標了」。

丟丟妹進軍「中國直播帶貨」說錯話！當場斷線「淚崩求饒」畫面曝：不想賣了

丟丟妹疑似不慎口誤、差點把「扎基」講成「拉基（垃圾同音）」觸犯禁忌，爆出各種超毛插曲。（圖／翻攝「丟丟妹」臉書）

更驚人的是，沒多久突然網路斷線、手機自動關機，更換手機也無法重開，全場陷入一片混亂，丟丟妹也嚇得愣在原地。對此，她先是立即拿起神明照片祈求，「祢讓我順利開播，我承諾我會去找祢，不然這一趟我會完蛋」，並在老師建議下前往佛堂拜拜、誠心懺悔，過程中又不斷想落淚，並允諾日後會到西藏還願，才成功恢復連線。對此，老師猜測「扎基拉姆娘娘的前世今生，跟你高度相似」，因此丟丟妹才有如此深刻的感應。

丟丟妹進軍「中國直播帶貨」說錯話！當場斷線「淚崩求饒」畫面曝：不想賣了

丟丟妹直播突然中斷，嚇得馬上去拜拜懺悔。（圖／翻攝「丟丟妹」臉書）

事後丟丟妹也感嘆，「不得不說真的很玄。當鏡頭突然黑屏關機，掌鏡的小幫手直接雙手舉高高嚇歪！有人想跟丟丟一起去西藏嗎？娘娘慈悲會原諒丟丟口誤的無心之過。」畫面曝光後，不少網友驚訝表示，「那天看直播也替丟妹擔心」、「那天電腦前看直播，也一直起雞皮疙瘩」。

















《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：丟丟妹進軍「中國直播帶貨」說錯話！當場斷線「淚崩求饒」畫面曝：不想賣了

