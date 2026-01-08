丟丟妹長期過勞心痛 五臟六腑似火燒

「直播天后」丟丟妹（李明珊）去年12月突因心臟痛前往南部知名醫院急診，未料嗎啡沒有止痛，還引起嚴重過敏反應。她7日晚間和交往2年多的男友Tommy出席餐敘，坦言她當時痛到腦海中浮現「人生跑馬燈」，甚至打電話給家人、經紀人交代遺言。

丟丟妹第1次心臟不適是去年11月，第2次為12月在南部工作，「心臟痛到不舒服，頭怪怪、暈暈的」；當天急診室醫生替她施打嗎啡，她心有餘悸的說：「嗎啡打進去，我全身、從我的肚子開始像被火燒，從原本心臟痛變成整個內臟都超級痛。護士還說『怎麼可能？你已經打嗎啡，怎麼還那麼痛？』我當下牙起來說我要出院，不打了」。

北部門診醫生從心電圖初判她心臟偏小、心房偏大，還有心律不整，但正確病因要等詳細檢查後才知曉；丟丟妹現多靠藥物和穩定情緒控制病況，預計17日再就醫，進行心臟超音波與24小時心電圖追蹤等更詳細的檢查。

實際上，丟丟妹是6個月早產兒，除了這次發現心臟的問題，她先前就因忙於工作，導致膽囊發炎將膽切除，後續又檢查出自律神經失調、肝癌指數偏高等，「我內臟應該都壞了，膽拿掉、肝有問題，現在心臟又有問題」。

這次生病，讓丟丟妹正視長期過勞的警訊，認真加速推動台中、土城2家公司的整合，她也想將總人數超過160萬的「樓頂揪樓下」與「丟丟妹」2粉絲團合併，徹底告別蠟燭兩頭燒的生活。