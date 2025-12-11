丟丟妹震撼曝產後狂瘦40公斤！温昇豪大驚：太誇張 拉韓國影帝登台味直播叫賣

温昇豪（左）與李廷鎮（右）在「直播天后」丟丟妹（中）直播中上演台韓廚藝對決。六魚文創提供

韓星李廷鎮演出台劇《整形過後》，力挺監製、主演的好友温昇豪，特地來台宣傳，出席9日的首映會後，10日更破天荒現身台灣「直播天后」丟丟妹的海鮮直播平台，讓網友嗨翻。

身為威尼斯金獅獎《聖殤》的男主角，李廷鎮毫無偶包，完美融入台味節奏，一腳跨在台階上、逐字喊出台味叫賣台詞：「樓頂揪樓下！賣海鮮！賣牛肉！」拍桌耍狠毫不手軟，吸引1.5萬人同時湧入觀看。

直播開場丟丟妹就火力全開，得知温昇豪與李廷鎮在《整形過後》中飾演整外醫師，她竟大膽公開自己懷孕時期的全身照，請兩位判斷她「是否有整形」。變化過大的照片讓李廷鎮驚呼：「妳真的做得很完美欸！」結果丟丟妹立刻澄清：「我完全原裝！」更驚爆從92公斤產後一個月就甩肉成功，共暴瘦40公斤，讓温昇豪震驚直喊：「太誇張了吧！」

温昇豪（左）與李廷鎮（右）登上「直播天后」丟丟妹（中）的直播平台，跟著叫賣海鮮。六魚文創提供

丟丟妹索性現場諮詢兩位劇中的專業醫師：「如果要做，可以怎麼調整？」李廷鎮建議：「從肉毒、雷射開始，皮膚彈性會更好。」丟丟妹笑喊：「今天真的是上了一課！」

温昇豪、李廷鎮PK廚藝！丟丟妹大飽口福

直播中更上演台韓廚藝大戰，兩位男神化身「型男大主廚」。李廷鎮示範韓式海鮮拉麵，先用鮮蝦、蛤蜊煮高湯，再加入兩包泡麵，堅持滾煮4分鐘是靈魂關鍵，最終撒上蔥花香氣四溢。丟丟妹一口喝湯大讚：「太鮮甜了吧！」還要求翻譯立刻轉告李廷鎮「好吃！」

而不甘示弱的温昇豪則端出台式海鮮粥，以俐落切菜手勢震撼直播間，加入鮮蝦與蛤蠣煮出濃郁湯底，最後「油蔥酥」收尾驚豔全場，連李廷鎮吃完都點頭：「這超適合當下酒菜！」丟丟妹更笑說：「第一次遇到小幫手一直吃，還現場續碗的！」

温昇豪（左）特別帶李廷鎮到捷運站朝聖自己的角色海報。六魚文創提供

下播後，李廷鎮表示這是他首次體驗台灣直播，現場近距離觀看台式叫賣讓他目瞪口呆，「雖然之前在韓國上過購物台直播節目，但這完全不同，覺得很有趣，今天的反應也讓人驚喜」。至於選擇端出韓式海鮮拉麵對決原因無他，「想讓觀眾看到簡單又能上手的料理，又有韓國風味，那就非韓式海鮮泡麵莫屬了。」

此外，《整形過後》包下台北七大捷運站看板，包含忠孝復興手扶梯大面廣告牆，以及中山站地下街一字排開集結五位主演的角色海報，温昇豪也特別攜李廷鎮朝聖，在李廷鎮個人海報前打卡合影，留下值得紀念的一刻。《整形過後》將在13日晚間9點在公視頻道首播，連播2集。



