丟丟妹驚傳緊急送醫！「全身紅腫險休克」最新病況曝

人氣直播主李明珊（丟丟妹）以拍賣海鮮走紅，接地氣的豪邁語氣加上送贈品不手軟，躍身成為台灣新一代直播天后。不過，日前才前進中國挑戰「直播帶貨」的她，近日卻驚傳因忽然「心臟痛」緊急送醫，在醫生幫她施打嗎啡止痛後，還出現過敏反應，痛得她直喊「覺得我的五臟六腑劇痛」，最新病況也曝光。





丟丟妹驚傳「心臟痛」緊急送醫！打2劑嗎啡後「全身紅腫險休克」最新病況曝

丟丟妹近期健康亮紅燈。（圖／翻攝樓頂揪樓下臉書）





本來經常直播的人氣直播主丟丟妹，近日消失多日，直到20日才終於曝光真相，她表示前幾天因為「忽然心臟痛」的關係，半夜送急診，全家人都被她嚇到，而且一痛就痛很久，到了醫院後，更是痛到一直在哭，甚至拿整個頭去撞圍欄，想起當時狀況，她直喊「我覺得我的命快要死在那裡」。

丟丟妹因半夜心臟痛掛急診。（圖／翻攝樓頂揪樓下臉書）





而在診間，醫院也幫丟丟妹做了斷層掃描，也幫她打了止痛針，但即便如此，她還是感到非常疼痛，，然後護士跟醫生就決定幫我注射嗎啡止痛，沒想到打了嗎啡後，身體卻更痛，她直喊「我不是這裡痛而已，整個上半身，我的內臟都在痛」。

丟丟妹坦言比升小孩還痛。（圖／翻攝樓頂揪樓下臉書）

院方見狀以為是嗎啡不夠強，於是又打了第2針，沒想到情況一就沒有好轉，護士也困惑表示「已經打到嗎啡了，妳怎麼還會痛？」丟丟妹則透露，自己全身都出現起紅疹、腫起來的症狀，「是嚴重的過敏反應」，她才因此覺得她的五臟六腑劇痛，並透露人在醫院從12點搞到天亮，驚恐表示「過敏會死的，一般人早就休克了」，她也籲「人要多做善事，善有善報」，並向粉絲們報平安「我人沒事就好了」。

丟丟妹注射嗎啡後，產生過敏反應。（圖／翻攝樓頂揪樓下臉書）









原文出處：丟丟妹驚傳「心臟痛」緊急送醫！打2劑嗎啡後「全身紅腫險休克」最新病況曝

