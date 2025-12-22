丟丟妹「心臟痛」痛到撞圍欄 送醫打嗎啡也沒用「險休克」護理師也傻眼
人氣直播主李明珊（丟丟妹），被粉絲發現突然3、4天沒有直播，原來她在台南突然病倒，丟丟妹說她「心臟痛痛很久，痛到去撞圍欄」，丟丟妹還說她痛到一直哭。就醫後，醫師打了止痛針、嗎啡，都不見效，護理師也說，怎麼打嗎啡還會痛？
31歲丟丟妹說，她上周在台南突然半夜送急診，原因是「心臟痛痛很久，痛到我一直在哭，因為太痛了，我痛到去撞圍欄，覺得我的命快要死在那裡」。
丟丟妹則透露，自己全身都出現起紅疹、腫起來的症狀，「是嚴重的過敏反應」，她才因此覺得她的五臟六腑劇痛，並透露人在醫院從12點搞到天亮，她驚恐表示「過敏會死的，一般人早就休克了」，她也籲「人要多做善事，善有善報」，並向粉絲們報平安「我人沒事就好了」。
事實上丟丟妹因為工作很勤奮，卻常操壞身體，她表示上次去中國，連日工作到天亮，有天清晨5點多她就出現過心臟胸痛喘不過氣的狀況。丟丟妹曾說，她是早產兒，出生就心臟比較不好，家人也希望丟丟妹能好好照顧自己身體。
