丟丟妹2度心臟劇痛就醫！認已交代遺言 嘆：內臟應該都壞了

「直播天后」李明珊（丟丟妹）近來兩度因心臟不適就醫，其中一次醫師施打嗎啡為她止痛卻引發嚴重過敏反應，「像被火燒，整個內臟都在痛，生小孩都沒那麼痛」，讓她崩潰大哭、用頭撞欄杆，甚至已打電話給家人「交代遺言」，希望他們能幫忙照看兒子。

丟丟妹近年健康狀況亮紅燈。（圖／翻攝自樓頂揪樓下臉書）

丟丟妹7日說明自己的病況，稱經醫院初步檢查發現有心臟偏小顆，「但心房偏大，還有一點心律不整」的問題，透露自己是6個月就出生的早產兒，因此先天心臟狀況可能本就不佳。而她2024年5月底才動手術摘除膽囊，2025年檢查又發現肝癌指數過高，如今連心臟都出問題，讓她感慨地說，「我內臟應該都壞了，膽已經拿掉、肝有問題，現在心臟又有問題！」未來將會減少直播時數，「不然我可能會早死」，父親也有在她生病後每天打電話關心。

丟丟妹2024年5月動手術摘除膽囊。（圖／經紀人提供）

目前丟丟妹確切病因仍待進一步釐清，因為近期工作繁忙、加上年關將近，她預計17日再就醫，進行更詳細的檢查，現階段先靠藥物和控制情緒穩定病況。她也強調，一切仍以醫院檢查結果為準。並計畫年後將台中與土城兩間公司整合，集中營運在同一地點，減少來回奔波的負擔。

