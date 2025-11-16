丟了月入21萬工作…妻子下秒提離婚！男改當送貨員崩潰：7年婚只做7次

中國一名男子崩潰表示，妻子是看上他的財產才願意跟他結婚。圖／翻攝自微博

中國一名43歲男子畢業於浙江大學法律系，出社會之後在一家國營企業擔任白領上班族，月收入約5萬人民幣（換算約新台幣21萬元），5年前他丟了工作，現在只好當送貨員，每個月收不到1萬人民幣（換算低於新台幣4萬元），他的妻子因此提出離婚，讓男子大嘆，「她只愛我的錢」。

綜合外媒報導，這名男子在5年前丟了高薪工作，之後只能當送貨員，沒想到妻子竟對他提出離婚要求，男子表示「她是我最愛的女人。我曾經以為我永遠不會忘記她，因為我愛她愛得那麼深」。但是在痛苦一段時間之後，他突然意識到妻子並不愛他，只是因為他會滿足妻子的物質需求，妻子才會與他結婚。

男子表示，兩人是在線上遊戲中相識，女方因為外貌出眾，當時有很多男生在追求她，「她最終選擇我，不是因為她喜歡我的個性或外貌，而是因為我隨時準備給她錢，讓她買任何她想買的東西」。男子坦言，當時只是欣賞女方的外表，「我當時的目標是佔有她。我的夢想是娶她，我沒怎麼考慮她是否喜歡我」，而婚姻當中女方沒有工作，都靠著男子的高薪來過著奢華的生活。

男子透露，妻子會購買3件不同顏色的同款衣服，也會一口氣買兩個名牌包，每個包都要價超過1.5萬人民幣（換算約新台幣6萬元）。妻子也會使用昂貴的護手霜、保養品來保養身材，更接受過多次整求手術。

男子坦言，在7年的婚姻生活當中，兩人只發生過7、8次性生活，但他的高薪也支撐不住女方的花費，最後不得不賣掉公寓，來維持女方高額的消費，「我們離婚時沒有任何共同財產，因為我已經身無分文了」。雖然目前他很滿意自由的生活，但他偶爾會感到孤獨，「我不恨我的前妻，我在上一段婚姻中失去的不是金錢，而是我寶貴的青春」。



