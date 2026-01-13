丟了AI產業鏈 降了關稅又如何

《紐約時報》報導，台美接近達成貿易協議，台灣對等關稅將由20％降至15％，但這其實沒有什麼好高興的，因為台灣必須付出非常大的代價。

其中最主要的條件是，台積電要在亞利桑那州再建5座晶圓廠。台積電現已投資6座晶圓廠加封裝廠，整體投資金額高達1650億美元。未來再加上5座晶圓廠，製程一定會更先進，可能是2奈米或更尖端的晶圓廠，預估投資金額應該落在2000～3000億美元。

日前美國商務部長盧特尼克喜孜孜地表示，台積電因違反DEI（多元、公平及包容）條款，所以美方去年要求台積電加碼投資1000億美元。川普要求美國大學、軍方廢除一切DEI條款，今天居然以違反DEI為由要求台積電加碼，只能說「欲加之罪，何患無辭？」

賴政府對此竟還表示，這是協助台灣企業布局全球，並要把半導體生態系以「台灣模式」往美遷移。川普政府有很明確的目標，就是未來晶片高端製程台美必須各占一半。未來台積電如再加蓋5座晶圓廠，整個產業鏈生態系會大幅外移，再加上人才外移效果，對台經濟衝擊將非常大。

值得注意的是，台積電投資美國3000億美元，並不代表其他企業就不需要赴美投資。台灣去年對美出超金額高達1501.16億美元，創歷史新高，甚至超越新加坡，因此美國絕對不會輕易放過台灣，被要求投資金額預計在4000億～5000億美元之間。

這對台灣的未來會有幾個影響：第一、台積電出走對台灣整個AI產業鏈會有嚴重的外溢效果。現在輝達執行長黃仁勳積極提倡「AI工廠」，AI產業鏈和半導體整合已是趨勢。台灣近期股市大漲，主因就在於AI產業鏈，主要廠商有50～70家之多，若未來一起跟著外移，對台灣的影響將非常深遠。

第二、美國會要求台積電分拆。隨著先進製程移往美國，未來台積電在美國的工廠必然會單獨上市，成為「美積電」。而美積電又很可能跟英特爾合併，美國政府和輝達都已入股英特爾，未來在川普協助下，勢必讓美國半導體旗艦恢復往日榮光。

第三、最糟的情況是台積電被連根拔起。美國政府可能要求7成外資持股的台積電遷往美國，改變註冊地，變成純美國公司，甚至與英特爾整合。即使沒有將台積電整個下市，由於高端製程一半以上已在美國，為了避免利益衝突，老美可能要求把高端製程全數在美上市，這對台灣將極為不利。

川普施壓委內瑞拉和格陵蘭都是為了石油，晶片是未來的石油，這絕對關係到美國的核心利益，國人對美國的企圖要有心理準備。（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）