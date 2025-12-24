丟包女兒淪性奴「40天被逼接70客」荒唐生母來台下海賺…被逮撈錢夢碎

記者陳弘逸／桃園報導

泰國29歲年輕媽媽，把12歲女兒丟包日本賣淫，自己則到台灣桃園從事性交易，被警方逮捕，被依法送回國。（圖／翻攝畫面）

泰國29歲年輕媽媽，今年先是以觀光名義，把12歲女兒丟包日本賣淫，慘淪性奴40天被逼接70多男客，她自行逃脫，向官方求助獲救，得以被送回泰國；生母則到台灣桃園從事性交易，被警方逮捕，同樣被依法送回國，但涉犯人口販運案，後續將追究相關刑責。

先前日媒揭露這起離譜的人口販運案，受害少女由日本、泰國兩地機構協助之下，順利返回國家接受機構安置，然而，此案曝光，相關單位也開始追查生母下落，輾轉查出這名生母跑到台灣。

經查，這名狠心的生母，今年9月持免簽入境台灣，10月28日在桃園從事性交易被逮捕，遭台灣警方逮捕時，問及女兒行蹤，她卻否認丟包女兒涉犯人口販運案，甚至辯稱，是「她自願留在日本」，還說不清楚她下海賣淫。

生母在台灣因違反社會秩序維護法及逾期居留，遭送往移民署收容，經台、日情資交流，確認她涉犯重大人口販運案情節嚴重，並於11月23日下午1許，依出國及移民法規定把人遣返回泰國。返回泰國後，將面對犯人口販運罪，由當地政府追究相關刑責。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

發現兒少性剝削，請撥打110、113

