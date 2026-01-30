丟包學霸男害慘死！網怒揭「叫車平台1黑洞」轟：這是一場制度殺人

社會中心／黃韻璇報導

政大學霸遭Bolt司機丟包喪命現場。（圖／翻攝畫面）

政大畢業擁有雙學士學位的25歲溫姓男子，25日凌晨透過Bolt平台搭乘多元計程車，卻被駕駛林姓男子丟包在台64線快速道路，導致溫男慘遭4車輾過爆頭身亡。案件曝光後，諸多疑點待釐清，引發社會高度關注，就有網友分析認為，這起案件並非單純的交通事故，而是「制度殺人」，揭露「平台」、「車隊」與「司機」之間的責任黑洞。

回顧整起事件，25歲替代役溫男，於25日凌晨2時許，在台北市文山區興隆路飲酒後搭乘多元計程車，準備前往新北市板橋區，乘車過程中疑因喝醉多次踹車門遭制止，接著又踢撞駕駛椅背，司機林男憤而將他丟包於台64線快速道路上，後來擔憂對方安危，撥打110報案。警方到場赫見溫男因為被39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男開車輾過，造成頭顱破裂、全身多處骨折，陳屍台64線快速道路內側車道。

大罷免志工「許達達」在臉書發文表示，這根本稱不上是單純的交通事故，這是一場制度殺人，他透露自己私下和法界朋友討論，認為把一個明顯失去穩定行動能力、毫無自救能力的人丟在快速道路，這在法律評價上，其實已經非常接近刑法第294條「違背義務遺棄罪」的邊緣。

政大雙學士畢業學霸溫男遭連4輾，倒臥內側車道畫面曝光。（圖／翻攝爆料公社二社）

這起案件也讓他回憶起1996年的彭婉如命案，直言「那是臺灣社會集體創傷的起點，那一年我們痛定思痛，修了《性侵害犯罪防治法》」，也因此整頓了計程車業，建立了駕駛人執業登記與前科篩選機制，當時的邏輯很簡單，「我們要保護夜歸女性，避免她們碰上惡狼司機」。如今隨著叫車APP的普及，大家習慣手機叫車，以為有GPS、有APP、有路徑分享就很安全，然而這次案件卻打破了這個迷思，這名年輕人搭的是合法的多元計程車，透過平台叫車，結果卻踏上不歸路。

許達達指出，這背後有一個很多政治人物不敢碰的結構性爛瘡，就是「平台」、「車隊」與「司機」之間的三角遊戲，依照現行法規（俗稱Uber條款），跨國平台在臺灣落地，必須跟在地的合法運輸業者合作，因此你在APP上叫車，你以為你在跟平台買服務，但法律上載你的是可能你連聽都沒聽過的車隊司機。出事後平台雙手一攤說自己只是「資訊媒合」，車隊兩手一攤說司機是「靠行承攬」，最後所有的法律責任、賠償壓力，全部壓在最末端那個可能情緒已經失控的司機，以及那個已經死掉的乘客身上。許達達直言，「這就是制度殺人，我們的法規創造了一個完美的卸責迴圈，讓賺最多錢的平台，負最少的責任」。

最後他給出3個具體建議，首先，交通部必須硬起來修法，把「高風險乘客處置」寫進汽車運輸業管理規則；第二，打破平台的免責金牌，既然平台透過演算法控制了司機的派單與收入，就必須承擔連帶的管理責任；第三，應把「夜歸安全」當成國家級的公共政策，整合警政APP的定位、車內的錄影錄音規範。

