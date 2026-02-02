丟包害命狠運將／替代役男慘死高架橋 還原司機暴怒致命12分鐘

司機林宇浚供稱溫男狂踢椅背，雙方口角，但事實上溫男全程都沒說話。（AI繪圖FREEPIK生成，本刊美術組後製）

擁有政大新聞、企管雙學士學位的溫姓替代役男，1月25日凌晨，被多元計程車司機林宇浚丟包在新北市台64高架快速道路上，後遭4車衝撞輾斃。第一時間，林宇浚供稱溫男狂踢椅背，雙方口角，溫男要求下車，才發生憾事，檢方採信林的說詞，諭令5萬元交保。

由於林宇浚宣稱死者「發酒瘋、踹車門及椅背」，網友隨著風向，一面倒指責溫男喝酒鬧事、害死自己，也認為司機碰到奧客非常倒楣。但幾天後，案情逆轉，警方還原林宇浚車上的行車紀錄器，發現溫男全程沒說話，並無跟司機發生口角，也沒有要求下車，反而是被司機趕下車，死得不明不白！

政大畢業的溫男（黃圈處）被丟包在台64高架快速道路上，慘遭4車衝撞輾斃。（翻攝threads@fhysono999）

行車紀錄器顯示，當天凌晨2點07分，溫男從北市文山區興隆路上車後，全程未發一語，直到第11分鐘，車內突然出現「叩、叩、叩」的聲響，疑似溫男碰到椅背，這時林宇浚出聲說：「不要用腳頂椅背，人不舒服可以斜躺，在後座休息。」但溫男依舊沒說話，短暫安靜後，林突然在第12分鐘大爆發。

林宇浚大聲喝斥溫男：「你給我下車！」凌晨2點19分，行車紀錄器錄到2次開關車門的聲音，接著林開車繼續往前行駛，1分鐘之後才打電話向警方報案，說有人倒在快速道路上。

本刊調查，溫男當時已醉到不省人事，下車後直接趴在車道上，林宇浚明知凌晨的快速道路十分危險，隨時會有車輛高速駛來，極可能撞死溫男，就算把對方趕下車，也應把車停在現場、開啟閃光燈，避免其他車追撞，但林卻不顧溫男死活，直接駛離，後來為了規避刑責才打電話報案。

司機林宇浚丟包溫男致死，遭警方移送地檢署，最後被諭令二十萬元交保。（翻攝畫面）

曾任台北地檢署檢察官的律師林冠佑指出，林宇浚的行為已涉犯「不確定故意殺人罪」，依法可判處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。

法界人士呼籲新北地檢署（圖）積極偵辦，為無辜的死者討回公道。

林宇浚說謊曝光後，引發軒然大波，承辦檢察官為亡羊補牢，再次傳喚偵訊後，將林的保釋金提高為20萬元，但未向法院聲請羈押，也未限制出境。不過，人命關天，涉犯又是重罪，加上林第1次應訊明顯說謊，和行車紀錄器大不同，已構成羈押要件，檢方對林的強制處分是否過輕？引發討論。

溫姓替代役男畢業於政治大學，擁有新聞、企管雙學士學位，十分優秀。（讀者提供）

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

