丟包害命狠運將4／死者友曝他生前最後行蹤 家屬怒控司機抹黑盼司法釐清

溫男家屬現身殯儀館，等待解剖結果，場面十分哀戚。（翻攝畫面）

擁有政大新聞、企管雙學士學位的溫姓替代役男，1月25日凌晨，被多元計程車司機林宇浚丟包在新北市台64高架快速道路上，後遭4車衝撞輾斃。第一時間，林宇浚供稱溫男狂踢椅背，雙方口角，溫男要求下車，才發生憾事，檢方採信林的說詞，諭令5萬元交保。

不過，也有計程車司機在臉書社團發文，「希望酒醉的乘客，能夠被另外1位清醒的乘客照顧，一起搭車…而不是把1個酒醉的乘客丟給司機，司機要開車還要照顧1個意識不清的醉客，怎麼開車…司機載酒客就像在賭博。」po文一出，立刻引起同業共鳴，遭開罰的耐斯車隊高層也按讚，表示認同。

至於溫男到底有沒有醉？有多醉？溫男友人表示，案發前，溫男和朋友在台北市信義區某酒吧聚會，結束後，溫男先攔計程車，護送醉倒的女性友人返回文山區，之後才透過Bolt叫車回板橋，當天凌晨1點19分，溫男還以語音訊息報平安，並表示自己沒喝醉。

溫男（圖）曾參加北美青年訪問營，表現突出，讓師長留下深刻印象。（翻攝畫面）

友人指出，溫男當天雖然有喝酒，但是應該沒有喝醉，否則不太可能用語音訊息報平安，現在行車紀錄器音檔曝光，證實溫男與林宇浚並無口角，林為了脫罪，惡意抹黑溫男，令人不齒。不過，第1台撞到溫男車輛的行車紀錄器影像顯示，溫男當時趴在快速道路的外側車道，已經不省人事，研判他報平安時還沒有很醉，但後來酒精發威，讓他在林宇浚的車上醉倒。

林宇浚丟包乘客致死案，刑事偵查還在進行，但行政處罰已經出爐，林因為在高架快速道路臨時停車、拒載乘客，被新北市警察局依違反〈道路交通管理處罰條例〉，裁處3千元、6百元罰鍰。交通部則表示，現行叫車平台皆由計程車車隊開發，或與車隊合作營運，因此車隊應負相關管理責任，最重可以勒令停業，至於Bolt是否有疏失，將深入調查之後再做認定。

死者溫男的親友則認為，林宇浚十分惡劣，為了脫罪，竟然捏造事實、抹黑死者，令人無法接受，呼籲檢警以偵辦重大刑案的態度調查此案，以告慰死者在天之靈、替死者討回公道！

溫男畢業於政治大學（圖），遭丟包致死後，政大師長、同學都感到不捨。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

