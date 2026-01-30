丟包害死政大高材生寒假還要出國 BOLT司機改25萬元交保

溫姓男子近日在快速道路上遭丟包，慘被4台車輾死，丟包他的林姓司機交保金則提高到25萬元。（圖／翻攝畫面）

新北市台64線快速道路西向27.5公里附近25日發生死亡車禍，25歲溫姓男子搭乘叫車平台「Bolt」司機、46歲林姓男子駕駛的多元計程車返家，卻在台64線快速道路上被丟包，導致他躺在馬路上被輾死，而林男自述在寒假有帶孩子出國的計畫，原先5萬元交保金被提高到25萬元，全案也從交通事故改列重大刑案偵辦中。

據了解，溫男是政大新聞和企管系雙學士，目前擔任替代役，他25日凌晨搭乘林男的車從文山區返家，車輛行經台64線時，林男不滿溫男頻頻踢到其椅背，林男一氣之下將車子停靠路邊，將溫男趕下車後離開。

警方勘驗林男行車紀錄器，發現溫男上車到案發的12分鐘內不發一語，凌晨2時14分有出現疑似踢撞椅背和車門的聲響，林男出聲制止，撞擊聲卻沒有停止，林男則情緒失控，怒罵髒話並要求溫男下車，溫男仍沒有回嘴，最終被丟包在台64線快速道路上，慘遭4車輾死。

林男與4名肇事司機被以過失致死罪移送法辦，他訊後以5萬元交保，由於全案疑點重重，檢警深入調查後，近日將改列重大刑案偵辦，並重新召開偵查庭。

林男在庭上自述有出境計畫，表示寒假將帶孩子到國外，檢方因而將其交保金提高到25萬元，未限制出境出海，他則已完成交保，確切案情和事故過程仍待調查釐清。

