丟包害死頂大生！Bolt司機寒假想出國 交保金變25萬

警方當時將林男與輾過溫男的4名駕駛全都將他移送法辦。（圖／翻攝畫面）





溫姓替代役男遭丟包台64輾斃事件引起社會關注，涉嫌丟包溫男的林姓Bolt司機司機，事發後被依過失致死等罪嫌移送法辦，檢方複訊後，依遺棄致死、過失致死等罪諭令他以5萬元交保，後續二度複訊後，提升交保金為25萬，事發後也遭Bolt停權；而如今傳出，林姓司機因小朋友放寒假，先前就已排定要帶著家人出國遊玩，還曾請示檢察官，而檢察官則說並未限制出境出海，因此出國行程依舊能照舊進行。

據悉，林姓Bolt司機的行車紀錄器，整個過程並未錄到溫姓替代役男說過任何一句話，只有在25日凌晨2時14分，錄到溫男疑似踢到椅背、駕駛座椅的「叩、叩、叩」聲響，林男要求告知「先生請不要踢我椅背跟車門」，隨後林男開始飆罵髒話，喝令溫男下車，接著傳出2聲關門聲響，隨後2時19分，溫男就遭車輛輾輾過，接續又接續遭3部車輾過，這5分鐘究竟發生甚麼事成為本案關鍵。

林男事發後辯稱，是溫男自己要求要下車，他便停車讓溫男下車，當下自己也有下車查看溫男，更目睹對方躺在快車道上，後續回到車上，駛離一小段路後，才打電話報警。

但由於林男說法與行車紀錄器錄到的聲音不盡相同，究竟是溫男自願下車，還是被林男拽下車，為了追查真相，新北市警方將本案改列為「重大刑案」，並循線訪查到一名住在樹林地區的重機騎士。

林男被移送新北地檢署後，檢方複訊後諭令以5萬元交保，但後續二次複訊時，認為全案疑點重重，因此提升交保金為25萬；而如今傳出，林男因小朋友放寒假，原本就已排定要帶一家人出國遊玩，更因此請示檢察官，而檢方則說，並未限制他出境出海，因此出國行程依舊能照舊進行，至於是否因此增加交保金額，檢方則表示案件偵辦中，不便透露而並未證實。

