丟包害頂大學霸遭4車輾爛 司機「愧疚報警」來不及了

台64線快速道路25日凌晨發生一起死亡車禍，一名正在鐵警服替代役的25歲溫姓男子，與46歲林姓多元計程車司機發生爭執後被趕下車，遭到後方4輛車連續輾過慘死。據了解，林姓司機在把溫男趕下車後，心生愧疚、擔心會發生意外，不久後就打電話報警，但已來不及了。而鐵路警察也證實，死者是頂大雙學位資優生，最近用心準備工作面試，卻遭遇死劫，同梯都十分不捨。

據了解，死者溫男在鐵警服替代役，下個月就要退伍了，他是擁有頂大雙學士學位的資優生，鐵警護車警察大隊大隊長吳士龍表示，溫男服役期間生活單純、作息正常，最近在準備工作面試，同梯役男得知噩耗十分不捨，鐵警局長已在第一時間慰問家屬，將全力協助處理後續事宜。

本案發生在25日凌晨，溫男休假期間於台北市文山區飲酒後，叫車欲返回新北市，行經台64線時，疑似因踹到林姓司機的椅背惹對方不滿，雙方發生爭執，最終林姓司機直接在台64上把溫男放下車，雖然不久後便因心生愧疚、擔心會出事而報案，但警方趕赴現場時，溫男已遭輾斃。

溫男倒臥在內側車道，接連被39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男、45歲魏男駕駛的車輛輾過，當場死亡。陳男與邱男發現撞到人後留在現場，簡男與魏男則以為是壓到車子零件，直接離開現場，警方後續依過失致死罪嫌，將林男與4名駕駛送辦，簡男與魏男則另涉肇事逃逸，諭令1萬元交保。

