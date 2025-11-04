丟包東京！ 屏東補習班涉「遊學詐騙」議員怒批教育處無作為
屏東市一家經營15年的外語補習班，遭爆招攬遊學生意卻簽留學契約，導致14名成人及國中、小學生各付近10萬元後遭丟包在日本東京，對此，縣議員陳揚4日質詢時怒斥，教育處9月初獲報後並未做出任何行政調查，讓不肖業者現在還在招攬明年寒假團，教育處則表示，「這可能涉及體制外的灰色地帶」，將再請業者做說明，以釐清狀況。
據爆料指出，該家補習班對外廣告宣稱，承辦日本遊學、全程安排語言學校及旅遊行程，27天每人只要近10萬元，費用什麼都包，因此有8名成人及6名國中、小學生在今年暑假報名跟團，不料當他們到東京機場時竟發現交通費、門票都還要自己出，而且沒有領隊，連住宿環境也與當初講的不一樣，如同被丟包。
「補習班根本是詐騙！」爆料者痛批，他們一直以為是遊學，結果細看合約，竟是留學的合約。全案曝光後，引起社會關注。
對此，陳揚4日在業務質詢時則痛斥縣府教育處的行政效率，他說，教育處在9月10日收到文件、12日送給消保官處理後，就沒有任何行政調查、也無稽查，直到受害者上網PO文，他看到後請他們到服務處了解狀況、並於10月20日邀集教育處開會，教育處才有積極作為，他質疑「難道一定要到民眾走投無路的時候，教育處才要進行調查嗎」？
陳揚指出，因為教育處應作為卻不作為，導致這個不肖業者現在還在招攬明年寒假團，這會不會造成更多人受害？他強調，依據屏東縣短期補習班設立及管理準則，補習班不得從事與補習教育目的無關的營利行為，所以教育處應立即糾正業者限期改善、甚至要求業者停止招生。
對於挨批無作為，教育處長陳國祥表示，這間補習班是登記1、2樓，3樓則是母公司，母公司設有留遊學業務，若受害者是在1、2樓的補習班簽約的話，可以直接從補習班去開罰，但若是在3樓簽的，算是體制外的灰色地帶，需要再進一步釐清。
陳國祥進一步指出，承辦遊學的單位，應具備旅行社營業登記及觀光局核發的執照，還必須向教育部登記，但該家補習班並沒有相關執照，這部分也要再釐清，將於1周內安排業者再說明。
