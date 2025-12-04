丟包裹紓壓? 超商店員狂丟包裹 民眾:上班壓力大

南部中心／莊舒婷、謝耀德 高雄市報導

高雄左營一間連鎖超商，被民眾目擊，店員在深夜整理包裹的時候，竟然狂丟猛丟，將畫面發上網，直呼看到現在的店員是如何紓解上班壓力，也引發消費者們議論，對此超商也回應，這是員工個人行為，也將加強教育訓練。

超商包裹用丟的，畫面被民眾拍下也讓消費者難以接受。（圖／民視新聞）

民眾拍下超商人員整理包裹的過程，把一個又一個的紙箱子，從貨架旁丟出來，一個兩個三個四個，持續好幾秒鐘，讓目擊民眾直呼，看到現在的店員是如何紓解上班壓力，有網友笑說，[[cg]]摔完丟完還不是要自己撿起來歸位、有夠誇張、難怪取貨箱子都有凹痕。民眾說，消費者是無辜受害者，出貨的人他也是無辜受害者。實際回到位在高雄左營的這間超商，剛好有民眾拿著包裹來寄貨，也有領完包裹的客人，擔心自己買的玻璃相關商品可能因此受損，現場直接開封檢查。取貨民眾說，當然是不好啊 對因為怕裡面，像我這個是玻璃，如果這樣丟這樣裡面東西會破掉。寄貨民眾說，會擔心啦怕東西會損壞。記者問，那妳包的是什麼東西？寄貨民眾回答，就是一般的小包包，自己有先做好防撞的措施。

連鎖超商得知消息，強調會加強教育訓練。（圖／翻攝畫面）

連鎖超商得知消息後，透過文字回應，此為員工個人行為，已進行內部了解，將加強教育訓練，同時確保消費者權益，若有包裹疑慮可洽詢客服。只是不管是寄件人還是收件人，都希望包裹完好無缺，店員這樣子丟的做法，恐怕讓消費者看了實在不舒服。

