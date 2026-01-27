丟包變命案！運將怒趕「頂大醉男」下車 急報警仍未阻 4 車輾斃悲劇

道路監視器拍下計程車準備上快速道路前的畫面。翻攝畫面

46歲林姓多元計程車司機，25日凌晨在北市文山區興隆路2段載25歲溫姓男子返回板橋，但在途中因乘客情緒失控，不斷踢椅背、車門，雙方爆發嚴重口角，最後林男火大在台64線快速道路上將溫男趕下車，雖然離開後立刻感到不妥，趕緊打電話報警，但溫男已因躺在車道上，遭4車接連輾過，造成頭顱破裂、全身多處骨折慘死，林男也為此深感懊悔。

據了解，雙方衝突爆發的導火線，為溫男在車上想躺下休息，不慎踢到司機椅背，因此雙方產生口角，最後溫男疑因酒後情緒失控，不斷踢椅背、車門，導致林男暴怒，最後在台64線中和路段上停車，把溫男趕下車後逕自離去。

溫男躺在車道慘遭後方車輛輾斃。翻攝畫面

溫男下車後，疑因不勝酒力，直接躺在快速道路內側車道上，後續先後遭39歲陳姓男子、26歲邱姓男子、54歲簡姓男子及45歲魏姓男子駕駛的車輛輾過，而丟包乘客的林男在離開後，突然察覺不妥，趕緊打電話報警，但警方趕到時，溫男早已慘死輪下。

後續警方通知林男及其他4名駕駛製作筆錄，林男對於自己丟包乘客釀成悲劇感到懊悔不已，警方依過失致死罪嫌將5人移送地檢署偵辦，檢方複訊後，檢察官林姓司機、陳男及邱男訊後以5萬元交保；簡男與魏男因涉及肇事逃逸，經檢方複訊後，諭令各以1萬元交保。

而林男除了刑責之外，他於快速道路違規停車、要求乘客下車的行為，警方也依《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第8款及第38條第2項規定，另案開罰。



