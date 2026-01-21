丟包過程全都錄！摩鐵灌醉傳播妹性侵 男客辯性交易仍起訴

記者楊忠翰／台北報導

李男在摩鐵灌醉傳播妹後性侵得逞遭起訴。（示意圖／翻攝自Pixabay）

台北市1名傳播妹小萱（化名），先前來到北投區某汽車旅館陪酒，卻因不勝酒力醉倒，慘遭李姓男客性侵得逞，小萱不甘平白受辱，遂對李男提出告訴；李男辯稱，雙方是合意性交易，但士林地檢署勘驗對話紀錄及監視器畫面等證據，仍依乘機性交罪起訴李男。

檢警調查，2024年8月1日凌晨1時許，李男透過經紀人仲介，與小萱約在北投區某汽車旅館狂歡，過程中李男多次伸出鹹豬手，早就引起小萱不滿情緒；同日凌晨3時17分，小萱傳訊息給經紀人，內容提及「他再要親要摸，我就要走了。」，經紀人則回：「你擋不住的話跟我說，我來處理。」

同日凌晨4時25分，小萱因酒醉關係，逐漸陷入意識不清的狀態，李男隨即傳訊息給經紀人，並表示：「我加一小時」，接著他便脫去小萱衣褲性侵得逞；經紀人曾多次傳訊息給小萱詢問狀況，包括「問續喔」、「你還可以續嗎？」、「客人說要續1小時」等字句，同時撥打3次LINE語音電話，但小萱皆是未讀未回，亦未接聽電話。

同日清晨5時18分：李男背著小萱走出房間並進入電梯，此時小萱全身癱軟，衣服捲到胸部下緣，露出整個背部，牛仔褲皮帶不翼而飛，露出整件內褲；小萱醒來後驚覺自己遭性侵，遂決定前往醫院驗傷後報警處理。

李男應訊時矢口否認犯行，並辯稱雙方是合意性交易，他有詢問對方是否加價發生性行為，但小萱接案前已明確告知是純喝酒，並對李男性騷擾感到噁心，絕無可能突然同意性交易，遂依乘機性交罪嫌將李男起訴。

至於小萱被下藥部分，由於醫院並未檢出常見鎮定劑藥物反應，檢方認定證據不足，因此予以李男不起訴處分。

