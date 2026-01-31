丟包頂大生害命 司機 「寒假要出國」獲交保？檢方回應了

溫姓替代役男在台64線遭多車輾斃。（圖／東森新聞）





溫姓替代役男疑似遭林姓司機丟包台64快速道路，隨後遭4輛車輾過死亡。由於全案疑點重重，檢警調查後改列重大刑案偵辦；另傳出林男有意在寒假帶小孩出國，導致交保金提高到25萬元，檢方對此也作出回應。

疑點重重

擁有國立大學雙學士學位的溫男，25日凌晨酒後坐上林男駕駛的多元計程車，卻在2時07分疑似被丟包在道路上，並在短短5分鐘內遭4車輾過，造成四肢變形、頭顱破裂當場死亡。

林男到案時供稱，溫男在車上大鬧猛踢駕駛座椅背，造成他心生恐懼，進而順從對方要求放人下車，且他事發1分鐘後即報警請警方上橋查看。然而，警方勘驗車內行車紀錄器，發現紀錄器雖錄下溫男疑似踢駕駛座椅背及後車門聲音，但全程僅有林男的喝斥與罵髒話聲音，溫男全程幾乎不發一語，行車紀錄器內容與林男說法不完全一致。

檢方回應

溫男友人也指出，溫男直到當天凌晨1時19分仍有傳訊息，且溫男的訊息語音清晰，完全沒有酒醉表現，質疑酒後失控說法。警方日前已將此案改列重大刑案，其中溫男是自願下車還是遭強制帶離，將是調查重點之一。

廣告 廣告

檢警將此案改列重大刑案後，將林男5萬交保金提高到25萬元，但未限制出境出海；加上外傳林男自述有寒假帶小孩出國計畫，引發外界討論。對此，檢方回應基於案情考量提高交保金額，全案仍在深入偵辦中。





東森新聞關心您

酒後找代駕！飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車

更多東森新聞報導

嘉義水上傳爆炸聲！3鐵皮屋完全燃燒 火光照亮夜空

影／司機丟包遭輾斃 頂大男倒台64...第五車閃過畫面曝

新／台中人倫悲劇 2童疑遭媽媽餵不明藥物身亡

