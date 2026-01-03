丟包9月女嬰7小時喪命！高雄年輕爸媽「涉過失致死」 複驗結果曝光

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

高雄市岡山區發生疑似照顧疏失致命案件。一對年僅20歲的年輕父母在2025年跨年夜，將9個月大的女嬰獨自留在租屋處外出，返家後發現女嬰已無生命跡象，送醫搶救仍不治。檢警介入後一度懷疑涉及虐童，但經初步複驗與解剖，尚未發現明顯嚴重受虐證據，真正死因仍待進一步鑑定釐清。

高雄市岡山區發生疑似照顧疏失致命案件。（示意圖／Unsplash）

警方指出，案件發生於12月31日傍晚5時許，醫院通報有女嬰送抵急診時已無呼吸心跳，口腔並有溢奶情形，急救後仍宣告不治。院方初步檢視發現女嬰臉部與身體部分位置有瘀青與痕跡，考量傷勢情況並不單純，隨即通報警方及相關單位介入。

廣告 廣告

女嬰生母向警方供稱，當日上午曾餵食女嬰後，認為孩子會長時間睡覺，便與現任丈夫外出前往領養寵物，女嬰獨自在家約7小時，直到下午返家才發現異狀。對於女嬰身上的傷勢，生母解釋為自行撞傷或抓傷，但檢警認為說法仍有疑點，已前往醫院與住處採證，並通報社會局調查。

檢警於1月2日安排女嬰遺體進行電腦斷層掃描，並完成司法解剖。初步結果顯示，女嬰外觀未見大面積外力撞擊或明顯致命傷，僅有輕微咬痕，未發現嚴重受虐跡象；部分痕跡是否與醫院施作心肺復甦術（CPR）有關，仍需比對醫療紀錄釐清。

檢方強調，目前僅為初步驗屍結果，女嬰生前溢奶是否導致窒息、是否涉及照顧疏失或其他因素，仍有待法醫完整鑑定報告出爐後綜合判斷。經複訊後，檢方認定女嬰生母與繼父涉嫌過失致死，諭令兩人各以5萬元交保，後續將依調查結果依法處理。



更多FTNN新聞網報導

社會安全網淪淫魔網！妻竟是共犯 高雄衛生局績優督導設圈套性侵未成年少女

9月大女嬰獨留家中6小時…疑窒息亡「身上驚見瘀青、燙痕」 父母涉過失致死交保

跨年夜悲劇！高雄貨車輾斃機車騎士 駕駛崩潰：已經開很慢了

