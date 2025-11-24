丟國防手冊有病？ 藍黨前發言人：劉世芳是「單騎救主」失言救賴清德？

內政部長劉世芳。內政部提供



記者周志豪／台北報導

國防部「台灣全民安全指引」遭爆不少民眾收到即丟。內政部長劉世芳今酸，散布這種話的人不是公主病就是王子病，可能在無塵室長大。國民黨前發言人鄧凱勛揶揄，劉是為總統賴清德近日失言「圍魏救趙，單騎救主」？

鄧凱勛認為，把人民當王子、公主，替人民拚好日子，甚至猶如無塵室般保護全體國人安全，本就是「公僕」該做的事，劉世芳腦子裡已根深蒂固把自己當成高高在上的「官」，甚至以此為批評，劉才是愛說教的「太后病」。

鄧凱勛表示，也難怪劉世芳會覺得花蓮災民在看風景、甚至要讓賴清德當台灣國「主人」，再再顯示劉心中把人民當奴才、笨蛋心態，「好大的官威呀，劉大人」；其實不是人民「公主病」，是劉有「太后病」，無視真實民意。

鄧凱勛指出，最近民進黨許多人狐狸尾巴跑出來，不小心講出心裏話，從賴清德說人民有錢又有閒，到今天劉世芳說不喜歡全民安全指引的台灣人有公主病、王子病，這些話語不是偶然，是民進黨全黨上下都覺得人民過太爽了。

鄧凱勛揶揄，難道劉世芳是知道賴清德失言讓群情激憤，趕快出來圍魏救趙、單騎救主、吸引炮火？

