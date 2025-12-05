丟垃圾被抓包！1大9小貓屍被找到 女飼主否認虐待

台北市信義區富陽街一處出租住宅驚傳虐貓。（圖／北市動保處提供）





台北市信義區富陽街一處出租住宅近日被民眾指稱疑成「虐貓墳場」。該處住戶因遭斷電多日，屋內疑仍有多隻犬貓被棄置。台北市動物保護處11月28日會同警方及房東進入屋內後，發現環境惡劣，緊急救出1犬4貓並送醫，另在屋內紙箱內發現1大9小貓屍遺骨。針對可能涉及動物不當飼養及貓隻死亡，動保處已移送刑事偵辦。

動保處表示，該住所今年6月即因疑似飼養不當被通報，單位持續追蹤。11月21日再度接獲民眾通報指出，屋內遭斷電並傳出惡臭，還聽見犬隻虛弱吠叫。22日動保處成功說服飼主交出一隻受傷貓送醫，但其後飼主避不見面，不願再配合追查。

警方與動保處28日破門進入屋內後，發現電力中斷多日，室內幾乎無飲水與食物，堆滿大量動物糞便及未清理的貓砂，寵物出現呼吸道感染等症狀，另在箱內查獲貓隻遺骨，現場環境惡劣。另有一隻貓在過程中逃逸，已於30日捕獲。

動保處並指出，民眾先前也曾目擊該名女子將疑似動物屍體投入垃圾袋，並在垃圾車到場時上前搶回垃圾袋；民眾打開查看後，發現袋內有多具動物遺體，引發高度關注。女子否認虐待動物，但相關情節與是否涉及刑責，仍有待檢警後續調查釐清。

目前動保處已啟動行政調查，並依動保法移送飼主。動保處提醒，動物受虐多隱匿在家戶內，需依賴鄰里通報。民眾若發現動物疑似受虐、受困或急需救援，可撥打 1959 動物保護專線，由動保單位即時處理。

依《動物保護法》規定，虐待、傷害動物者最高可處2年以下有期徒刑，併科20萬至200萬元罰金；不當飼養亦可依法裁處。

