丟廚餘餵犬貓「引鼠患」！ 住戶氣報警 婦挨罰喊：不敢了

高雄市一名七十歲婦人長期在深夜丟廚餘餵食流浪犬貓，引發嚴重鼠患。（圖／TVBS）

高雄一名婦人時常跑到三民區丟廚餘餵養流浪犬貓，專挑深夜兩、三點四下無人時，不過廚餘都會引來老鼠上門，有住戶的汽車就被咬壞電線，氣得報警抓人，追查之下發現，婦人餵養流浪動物的行為已經10幾年，聽到累犯最高罰6千，嚇得直呼不敢了。

事件發生在高雄市三民區察哈爾街附近，一名婦人經常在深夜兩、三點人煙稀少時分，騎著掛滿物品的機車前來，從放在腳踏墊的塑膠袋中取出生雞肉等廚餘，丟在變電箱中間餵養流浪犬貓。這些廚餘不僅吸引流浪動物聚集，還引來大量老鼠，造成周邊環境衛生問題。

附近一名陳姓男子因愛車電線被老鼠啃咬損壞，於 7 日向警方報案，表示婦人的擾民行為已持續一年多，令他難以忍受。然而據附近其他住戶透露，這位婦人餵養流浪動物的行為實際上已經持續「好幾十年」，遠超過報案人所知的時間。

婦人把廚餘丟在變電箱中間餵養流浪犬貓，引來大量老鼠。（圖／TVBS）

住戶們對此情況感到十分無奈，有居民表示，婦人經常在不同地點丟棄食物，「一大堆東西就是去哪邊丟，去哪邊丟，貓啊狗啊她什麼都丟啊」。另一位住戶則擔心流浪貓在區域內奔跑可能發生意外，「貓在那邊跑來跑去不好啦，貓跑來跑去很可憐啦，如果撞到的話」，顯示居民對流浪動物安全也有所顧慮。

環保局已在變電箱上貼出警告標示，並依廢棄物清理法對這名七十歲的顏姓婦人開出 1200 元罰單。當婦人得知若繼續違規，累犯最高可罰 6000 元時，嚇得表示不敢再犯。這起事件反映出，原本出於善意的餵養流浪動物行為，因未考慮周全而演變成擾民問題，不僅造成環境髒亂、引發鼠患，還導致居民財產損失，最終成為社區居民的困擾。

