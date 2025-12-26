丟悠遊卡出不了站！ 醉翁抓狂拿雨傘猛敲捷運閘門這下慘了

【記者曾佳俊／台北報導】台北市1名七旬涂姓老翁昨(25)日下午6時許搭捷運抵達中正紀念堂站出站時，疑因酒醉弄丟現金及悠遊卡，導致無法刷卡出站，他惱羞成怒竟拿起隨身雨傘對著閘門一陣敲打，還出腳不斷踩踢，造成閘門故障損壞，自己的雨傘握柄也斷裂。警方接獲站務人員通報到場，將涂翁帶回派出所保護管束，並依毀損罪嫌函送法辦，台北捷運公司也將提出毀損告訴。

中正第二分局表示，昨天下午6時45分，勤務中心接獲通報，指出一名酒醉70歲男子正在捷運中正紀念堂站北側閘門處鬧事；警方趕抵現場後發現，涂姓老翁酒後搭乘捷運，不慎丟失身上現金及悠遊卡，導致要從中正紀念堂站離開時，被擋在閘門前無法離開。

涂翁在酒精的催化下情緒失控，憤而拿起雨傘對著閘門一陣狂打，還不停出腳猛踹，導致部分閘門設備受損掉落，警方將他帶回派出所保護管束，台北捷運公司亦決定提出告訴，警方訊後將涂翁依毀損罪嫌函送法辦。

雨傘的握柄都被打斷。翻攝畫面

