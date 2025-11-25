丟棄國防手冊「公主病」說法惹議 劉世芳：各界不同的聲音都聽到了

內政部長劉世芳今（25）日出席「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇」，針對她認為把《台灣全民安全指引》丟回收桶是「公主病、王子病」的發言，劉世芳回應，是希望大家看看手冊內容，可以有同理心去照顧自己、還有照顧家人，有準備更安全。

劉世芳。(圖/中天新聞)

今天針對媒體詢問，國民黨認為劉世芳的「公主病、王子病」發言是沒有同理心等批評，她在受訪時回應，第一個，政府出《台灣全民安全指引》，就是要跟大家講，跟這次辦的研討會一樣，大家在面對這麼多台灣的災變的時候，有準備更安全。

劉世芳說，如果大家在全民國防手冊的有準備更安全裡面，從預防到災中或是災後，怎麼樣獲得更好的資訊，會讓大家在應對各種大小災變的時候，更能夠有同理心，去照顧自己、還有照顧家人。

(圖/全動署)

劉世芳表示，所以她所說的部分，就是希望大家不要視而不見，翻翻看這本手冊的內容，提供政府意見，未來可以檢討改進。她說，但是目前這本《台灣全民安全指引》，是綜合世界各國在處理危機的手冊後，一個可以普發全民的版本。

此外有關資深媒體人周玉蔻對於「小橘書」的看法，劉世芳則重申，各界不同的聲音都聽到了，字太小、假訊息講的太少，或者是發放的時候有里長或是有些不同的意見，政府都聽到了，這個都是下次可以檢討改進的參考。

