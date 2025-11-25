丟棄「小橘書」是公主病？李明璇嗆劉世芳荒謬：好好翻一下

賴政府斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》，在19日起已陸續普發至全國約983萬戶，綠委蘇巧慧質疑，社會上出現很多要將這本小橘書丟到垃圾桶聲音，內政部長劉世芳則表示，提供這樣訊息的就是公主病或王子病。對此，國民黨前發言人李明璇直呼「好荒謬」，並強調小橘書內容漏洞百出，呼籲劉好好翻一下。

針對劉世芳上述言論，李明璇今（25）日在臉書直言，劉不僅不檢討內容，反而先罵丟書的人民有「公主病、王子病」，實在好荒謬；李呼籲劉好好翻一下小橘書，自己去試試掃描QRcode、下載app、再註冊帳號，再模擬一下「斷電斷訊的情境 要靠這本小橘書找出避難所」有多難，除了繁瑣的步驟、互相矛盾的邏輯，甚至還有胸腔科醫師提醒，第13頁的CPR位置畫錯了，照手冊的教學會把人壓死。

廣告 廣告

「不是不能印民防手冊，而是內容不要那麼瞎好不好」，李明璇認為，本來就該正視重大天然災害、及任何危機的風險，大家預先做好準備，但都要花這麼多公帑了，能允許內容漏洞百出嗎？

李明璇也喊話政府要拿出真正的智慧與能力，讓國家「遠離戰爭」，而不是靠一本漏洞百出的小橘書來自我催眠，且既然民進黨這麼愛搬出瑞典，她也順便提醒一下瑞典精神，在二戰期間，瑞典首相（Per Albin Hansson）曾在全國廣播裡明白宣示「瑞典會不惜一切代價遠離戰爭。」李說這才叫負責任的政府，如果民進黨想學瑞典，就請從這句話開始學起。

立院內政委員會昨邀內政部、國防部就「普發新版《台灣全民安全指引》如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告，並備質詢。針對蘇巧慧質疑該指引出來後就被攻擊是「宣示作戰」、「需要丟到回收桶」等不重要訊息，劉世芳則回擊，「相信提供這樣錯誤訊息的人，可能不是在台灣出生長大」，並認為提供這樣訊息的就是公主病，要不然就是王子病，可能是在無塵室長大，但無論怎樣，所有台灣人都不是公主、王子，希望先看下內容再決定要不要丟回收桶。

【看原文連結】