丟民防手冊有公主、王子病？劉世芳：盼民眾勿視而不見

內政部長劉世芳致詞表示，今年夏季以來，從丹娜絲到馬太鞍堰塞湖，對台灣環境、危機應變處理是非常大的挑戰。(記者塗建榮攝)

〔記者李文馨／台北報導〕政府印製的《台灣全民安全指引》陸續送達家戶，有民眾嗆要將小橘書丟垃圾桶。內政部長劉世芳昨在立院答詢稱，這些人「可能不是在台灣出生長大，要不然就是有公主、王子病」，此番言論引發藍營批評。劉世芳今天表示，她所說的部分是「大家不要視而不見」，翻翻看這本手冊，並給政府的意見，他們可以檢討改進。

內政部今天在台北市集思交通部國際會議中心舉行「2025 突發性重大天然災害危機處理及應變管理」國際論壇，邀集國內外學者專家、民間團體、中央相關部會及地方政府官員，共同探討災害風險評估、民力整合與災害防救法制體系改革等議題。

劉世芳會前受訪表示，這兩天的研討會是針對重大天然災害的危機處理跟應變的管理。今年夏季以來，從丹娜絲到馬太鞍堰塞湖，對台灣環境、危機應變處理是非常大的挑戰，而每一次挑戰，對政府來講都是一次學習。

劉世芳指出，內政部邀集美日韓的學者專家、中央及地方政府，除了學有專精之外，更有實務經驗。很多人都是在花蓮堰塞湖的事件當中的實際參與者。透過他們的親身體驗，變為國際論壇上的養分，接受下一次挑戰時，更能在危機處理、應變處置上，進一步保障國家未來應變天然災害的時候的方向跟處理。

媒體詢問，對於丟小橘書是「公主病、王子病」言論，是否覺得自己失言嗎；國民黨也質疑，該言論無同理心，指劉才是官僚。

劉世芳回應，政府推出《台灣全民安全指引》，跟內政部這次舉辦的研討會一樣，面對台灣這麼多的災變時，「有準備，更安全」。在《台灣全民安全指引》中，民眾如何從預防、災中或災後，怎麼樣獲得更好的資訊？會讓大家在應對各種大小災變的時候，更能夠有同理心照顧自己、家人。

劉世芳強調，她所說的部分是「大家不要視而不見」，翻翻看這本手冊，並給政府的意見，他們可以檢討改進；這些是政府綜合世界各國處理危機處理手冊中，一個全民可以普發的版本。

對於名嘴周玉蔻認為，這本書最後可能變成垃圾山。劉世芳說，各界不同的聲音內政部都聽到了，字太小、假訊息講得太少，或是說發放的時候，有里長或者是有些不同的意見，這些都是下一次可以檢討改進的參考。

今日論壇出席學者專家包含：臺灣大學水工試驗所執行顧問李鴻源、土木工程學系教授游景雲、成功大學防災研究中心副主任李心平、水利及海洋工程學系助理教授臧運忠、東華大學民族發展與社工系副教授黃盈豪、韓國首爾市恩平區政府民防組長金範鉐Bumsuk Kim、美國在台協會民防韌性顧問Derek Miller、日本災害監控專家筑波大學內田太郎教授Taro UCHIDA、日本和平之風上席顧問片山芳宏Yoshihiro KATAYAMA。

內政部今天在台北市集思交通部國際會議中心舉行「2025 突發性重大天然災害危機處理及應變管理」國際論壇，邀集國內外學者專家、民間團體、中央相關部會及地方政府官員，共同探討災害風險評估、民力整合與災害防救法制體系改革等議題。(記者塗建榮攝)

臺灣大學水工試驗所執行顧問李鴻源今天應邀出席「2025 突發性重大天然災害危機處理及應變管理」國際論壇。(記者塗建榮攝)

