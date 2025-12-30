丟臉丟到國外！人氣貝果店盜圖被抓包 業者道歉了

淡水人氣美式貝果「DOUBLEO’S BAGELS Cafe」2023年開幕以來話題不斷，今年7月插旗天母，吸引老饕上門消費，不料店家近日被馬來西亞一家知名貝果店指控，盜用他們親自拍的產品照；對此，DOUBLEO’S留言道歉，表示在社群上盜用的照片已全數刪除。消息曝光後，一票網友傻眼直批「丟臉丟到國外」。

「DOUBLEO’S BAGELS Cafe」在北部共有2家門市，店家主打彭湃的爆餡貝果，且提供多種口味，官方社群時常貼出貝果的剖面圖，令人食指大動。

廣告 廣告

不過近日馬來西亞知名貝果店「JOJA Bagels & Coffee」在Threads發文，貼出自家產品照及DOUBLEO’S社群的宣傳照對比圖，指控對方菜單上「辣味費城牛肉」的照片盜用他們的，「右邊是我們團隊自己拍攝的產品圖，請問台北的這家貝果店是直接截圖盜用的概念？」

貼文曝光後，DOUBLEO’S小編在底下留言認錯，「這邊向店主您鄭重道歉，平台圖片當下也均已全刪除。」

一票網友看不下去，紛紛留言罵翻，「不解釋一下為何要盜圖嗎」、「賣貝果然後盜用別人的圖，也太不合理了吧」、「被抓到才道歉，會不會全部的圖都是偷的」、「自己拍是會怎樣，為什麼這麼懶」。許多網友直喊丟臉，「真是丟臉丟到國外」。

更多中時新聞網報導

許瑋甯產後《下凡》 演舞台劇遇到神

TPBL》林書豪球衣榮退 周杰倫驚喜現身

阿妹台東跨年 揪玖壹壹眾星獻聲音彩蛋