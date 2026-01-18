丟臉丟到國外？他在日本公廁驚見「衛福部禁菸標誌」 網揭背後原因：沒水準

一名旅客到日本時，於當地一處停車場附設的公共廁所內，意外看到張貼著「台灣衛生福利部國民健康署」的禁菸標誌。（圖／翻攝自Threads）

一名台灣旅客近日在社群平台分享旅遊見聞，表示自己到日本滋賀縣近江八幡市遊玩時，於當地一處停車場附設的公共廁所內，意外看到張貼著「台灣衛生福利部國民健康署」的禁菸標誌，讓他當場愣住，忍不住直呼「這到底是誰貼的？」

從照片中可見，該標誌明確寫著禁止吸菸，並標註違規最高可處新台幣1萬元罰鍰，整體設計與台灣常見的禁菸公告如出一轍，卻出現在日本公廁中，形成強烈反差。

貼文曝光後迅速引發熱議，不少台灣網友覺得荒謬又好笑，留言調侃「衛福部什麼時候設了海外分部」、「這罰款是日圓還是新台幣」、「感覺會變成台灣人限定的打卡點」，甚至有人笑稱「也太有台灣味了」。

然而輿論並非一面倒歡樂，也有不少人對此感到尷尬與不滿，直言「這根本是丟臉丟到國外」。部分網友推測，會特別使用繁體中文、甚至直接採用台灣官方禁菸標誌，顯然是針對特定族群，認為可能是過去有太多台灣旅客躲在廁所吸菸，導致管理單位不得不出此下策。

留言區中出現不少嚴厲批評聲浪，有人直言「給誰看的其實很明顯」、「如果不是台灣人常違規，誰會特地貼這種標誌」、「抽菸抽到讓整間廁所都是煙味，真的很沒水準」、「丟臉丟到國外」，甚至痛批這類行為已讓台灣旅客形象受損。

事實上，日本對吸菸規範相當嚴格，多數公共場所與戶外空間皆禁止吸菸，僅能在指定吸菸區或吸菸亭內使用。外國旅客若未事先了解規定，仍依自身習慣行事，往往容易引發爭議。



