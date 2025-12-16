丟臉丟到國外！台中精品「歐客佬咖啡」遭控冒名頂級藝伎莊園豆 中檢分案辦詐欺

巴拿馬藝伎咖啡冠軍「索菲亞莊園」（Finca Sophia）主人Willem J. Boot跨海公開指控台灣歐客佬咖啡冒名詐欺消費者。翻攝莊園主臉書

台灣知名連鎖咖啡品牌「歐客佬精品咖啡」（OKLAO COFFEE ROASTERS）爆發重大信譽危機，遭巴拿馬藝伎咖啡冠軍「索菲亞莊園」（Finca Sophia）主人Willem J. Boot跨海公開指控「冒名」販售頂級莊園豆，涉嫌詐欺。對此歐客佬道歉下架商品，台中地檢署並已分案偵辦。

根據《鏡週刊》報導，遠在巴拿馬的莊園主Willem J. Boot上月底在網路平台怒火全開，直指台灣的「BLACK GOLD」和「OKLAO COFFEE ROASTERS」兩家關係企業，在從未向莊園或其合作夥伴採購任何生豆的情況下，卻於2023年與2025年兩度以「Finca Sophia」名義行銷與販售產品。

報導指出，「Finca Sophia」在精品咖啡界地位崇高，它位於巴拿馬海拔近2千公尺的雲霧森林，專注於極少量、高單價的頂級藝伎（Geisha）品種。在國際「Best of Panama（BOP）」競賽中屢屢刷新紀錄，部分批次曾創下每磅1300美元的歷史天價，被視為咖啡界中的「奧斯卡金像獎」常勝軍，Finca Sophia所產出的微批次（Lot）極度稀缺，每1公斤流向都有清楚批號。

Boot措辭強硬表示：「他們的行為並非個案，雖曾多次警告，但欺詐商業行為似乎已根深蒂固地融入了他們的商業模式。」他重磅指控，歐客佬咖啡與其上游台灣業者「黑金咖啡」，從未向其名下的索菲亞莊園採購任何咖啡豆，卻在市場上私自以該莊園出產的「Finca Sophia」莊園豆名義，銷售自家標示為「Finca La Cabra」的產品，詐騙消費者。事件爆發後，許多消費者認為這等同於「把平價車標成頂級車來賣」，紛紛留言表達震驚與不滿。

面對排山倒海的批評與詐欺指控，歐客佬咖啡隨即發布聲明回應，坦承產品標示確有錯誤，但堅稱這只是因「內部行政作業疏忽」所致的產品名稱誤植，絕非故意詐欺，對此疏失向消費者致上最深歉意，並承諾將全面檢視內部流程，同時提供相關產品的「無條件退換貨」服務，試圖止血。

由於歐客佬的旗艦門市位於台中，且曾以該產品參加台灣國際咖啡展進行展示與銷售，在莊園主人介入後產品被迫下架，台中市政府也於本月9日將全案函送台中地檢署偵辦。



