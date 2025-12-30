丟臉丟到國外！台北貝果店被抓包「產品圖是盜用的」 急刪照道歉了

生活中心／朱祖儀報導

DOUBLEO’S BAGELS Cafe’被抓包盜圖。（圖／翻攝自Threads@jojabagels）

台灣貝果店「DOUBLEO’S BAGELS Cafe’」近來遭馬來西亞貝果店「JOJA Bagels & Coffee」指控，店內宣傳照盜用他們的產品照。許多台灣人看到後紛紛留言撻伐，「丟臉丟到國外去！」事後DOUBLEO’S BAGELS Cafe在下方留言道歉，並在社群平台發出道歉聲明，但仍有許多人無法接受。

「DOUBLEO’S BAGELS Cafe’」經常在社群平台分享自家的貝果照片，看到貝果被切一半，裡面餡料爆出來的模樣，讓人看了食指大動。不過近來「JOJA Bagels & Coffee」在Threads控訴，他們團隊自行拍攝的產品照片和「DOUBLEO’S BAGELS Cafe’」的照片一模一樣，「請問台北這家貝果店是…直接截圖盜用的概念？」

雖然「DOUBLEO’S BAGELS Cafe’」緊急在下方留言致歉，「這邊向店主您鄭重道歉，平台圖片當下也均已全刪除。」但網友仍無法接受，「不解釋一下為什麼盜圖嗎」、「賣貝果然後盜用別人的圖，也太不合理了吧」、「被抓到才道歉，會不會全部圖都是偷的」、「照片是2022年的，已經用了三年，只是平台刪除好像太輕描淡寫了」、「丟臉丟到國外。」

事後「DOUBLEO’S BAGELS Cafe’」發出道歉聲明，表示店內DM都是委託外製單位設計，得知被控訴盜圖後，有向外至單位確認，得知確有侵權狀況後，就急忙在網路上致歉，「目前已將相關內容下架，由於侵權的圖片確實是我們品牌發布的，我們責無旁貸，除了會一力承擔並改善外，並已主動私訊該商家致歉與後續處理方式。」

「JOJA Bagels & Coffee」也發文表示，台灣業者已私下向他們聯絡並說明狀況，相關侵權圖片也都全數下架，他們沒有收取任何補償及費用，「發生不是為了對立，而是希望行業能彼此尊重原創與品牌權益，每一份創作都來自時間與心血。」

