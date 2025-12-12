丟臉丟到國外！網美入住日本飯店「房內自煮和牛鍋」 發文炫耀網罵翻

有逾10萬人追蹤的網美發文炫耀在日本飯店煮火鍋，引發眾人撻伐。（翻攝自Threads/IG）

台灣人愛去日本旅遊，但出門在外切記別當失格旅人！一名IG擁10萬人追蹤的網美近日到北海道旅遊，入住當地飯店期間，分享一張在房間內大煮和牛鍋的照片，還說「好險有帶小鍋子來日本」，引發眾人熱議，批她丟臉丟到國外。

去日本玩好開心 網美自備鍋子爽嗑和牛鍋

綜合媒體報導，一名在IG累積超過10萬粉絲的台灣女子最近到日本北海道旅遊，入住一家溫泉飯店，在社群平台分享照片，只見桌上擺滿了從超市買回來的「黑毛和牛」肉片、雞蛋、豆腐、蔬菜、玉米等食材，另一張照片則是她用自備的小鍋子，把食材變成一鍋「和牛火鍋」。

照片看起來相當悠閒愜意，她在限動發文寫道：「來日本好險我有提議帶鍋子」「泡完溫泉來上一鍋」，直呼好幸福。

有逾10萬人追蹤的網美發文炫耀在日本飯店煮火鍋，引發眾人撻伐。（翻攝自Threads/IG）

飯店房間不能煮火鍋？ 網轟丟臉：要煮去住民宿

然而這幾張照片卻引發爭議，因為其實大多的飯店都有不能煮食的規定，許多網友看了直搖頭，痛批她丟臉丟到國外；儘管當事人立刻將原貼文刪除，像什麼事都沒發生一樣繼續北海道之旅，但照片早就被網友截圖備份下來，發文砲轟：「酒店不提供廚房就不可以煮食是常識吧？要煮就去住民宿，或者有廚房的酒店好嗎？」有網友諷刺說道，「在台灣都外食族，放假也外食，出國旅遊就要洗手作羹湯？」「是不是又是看小紅書才學到的」。

也有自稱在飯店工作的網友留言說道，他們最害怕客人在房間裡煮食，除了氣味很難去除之外，房間裡有煙屋感應器，若觸發了整棟的警鐘都會響、系統會自動報警，消防人員也會到場，如果是誤鳴可能會罰款，也會驚動其他客人。

網美在貼文引發爭議後立刻刪除，但早被網友截圖備份撻伐。（翻攝自Threads）

為何飯店禁止煮食？ 竟藏安全疑慮

據《TVBS》報導，旅遊達人傑西大叔分享提到，日本一般商務、觀光飯店多半嚴格禁止旅客在房內使用快煮鍋、電磁爐、電飯鍋等自備炊具，會產生蒸氣、油煙、濃烈味道的器具都不允許使用，違規者可能被加收清潔費；若希望可以自己烹飪應選擇民宿或是有廚房的公寓式酒店、自炊式住宿。

台北市旅館商業同業公會理事長趙一任則指出，飯店房間的用電負荷都有經過精確的計算，若是旅館沒有配置特定的設備，代表在用電量設計也不同，假如使用自備電器可能會造成房間的負載過高，形成安全上的疑慮。

