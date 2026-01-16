丟臉丟到國外？華航空姐「兩度害房間淹水」布里斯本飯店損失慘重 業者怒斥索賠

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

華航機組人員海外住宿再度惹爭議。澳洲布里斯本「斯坦福廣場酒店Stamford Plaza Brisbane）」在不到半個月內，連續發生兩起房間淹水事件，肇事原因皆指向華航空姐入住期間的不當使用，造成飯店損失，業者正式向華航提出抗議。

華航空服員被指控在國外飯店住宿期間，短短半月內房間兩度淹水。（圖／中華航空 臉書）

首起事件發生於去（2025）年12月中旬。一名執飛CI-053航班的空服員入住期間，疑似在浴室放水後回到床上與男友通話，期間不慎睡著，導致水流外溢，造成地毯與裝潢嚴重受損，房間一度無法對外出租。飯店估算修繕費用約2200澳幣（約新台幣4.65萬元），並向華航求償；該名空服員則主張事發後已立即通報飯店，對賠償責任提出不同說法。

廣告 廣告

第二起事件發生在今年元旦。一名戴姓空服員攜家人入住，替幼童洗澡時疑似遮住排水孔，且蓮蓬頭朝外噴水，造成浴室積水，水勢甚至滲漏至樓下房間。她雖向房務人員索取毛巾清理，但退房後仍被發現房內留有大量積水，飯店因此再次進行修繕。

飯店方面表示，連續事件造成營運損失，並已正式向華航抗議。據悉，華航布里斯本主管隨後親自前往飯店致歉。外界憂心，若情況持續，恐影響華航機組未來住宿安排，甚至可能讓布里斯本部分飯店對台灣旅客產生負面觀感。

更多FTNN新聞網報導

抱病上班卻等不到救護車！長榮空服員病逝2個月 父痛訴：有時間公關、沒時間還公道

搭機別亂放！立榮禁託運藍牙耳機 長榮、虎航也跟進：防待機自燃

空服員猝逝調查報告出爐！長榮揭「4大缺失」：年底前調整考評制度

