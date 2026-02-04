丟臉丟到國外！「藍營擋軍購」激怒美國跨黨議員 民主黨人竟也開嗆

即時中心／高睿鴻報導

中國武統台灣的野心持續遞增，為厚植我國防禦力量，國防部積極推動「1.25兆軍購條例」交付立法院委員會審查，卻不斷遭國民黨、民眾黨以人數優勢封殺。甚至，在野陣營還不斷拿「只給兩張A4紙」等網路梗大肆宣傳，質疑政府未清楚闡明軍購細項，因此不予通關。但此舉似乎觸怒了台灣的重要盟友、近年積極挺台的美國政壇，既共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）表態失望後，連民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）也發難了。

藍白持續封殺軍購預算，甚至連付委都擋，讓有意藉由軍售等多種手段挺台、協助抵禦中國入侵的美國政要，明顯感到不耐煩。例如，過去一向大力挺台的蘇利文，竟罕見地「點評」台灣內政，直接開嗆：「我之前就警告過，為了向中共低頭、而削減台灣的防務開支，無異於玩火」；同時更提到，國民黨甚至還派代表團赴北京、與中共會面，預計進行更廣泛接觸，意義不言而喻。

不僅如此，連另一名共和黨籍參議員、美參議院軍事委員會主席威克爾（Roger Wicker）也表態，見到台灣在野黨大砍、甚至不審查總統賴清德提出的國防預算，實在令人感到失望；他更直接了當地表示，因中國威脅日益加劇，台灣國會有必要重新考慮其立場，更強調，該預算是為了添置必要的武器系統。

而雖然國民黨隨後立即反擊，指責威克爾等人「在資訊不充分的情況下發言」、更宣稱藍營是「降低兩岸緊張情勢、穩定區域局勢的開路先鋒」；黨團書記長林沛祥還意有所指地宣稱，「期待盟友履約、交付相關裝備與支援」，疑似暗酸美方未依約交付武器，但沒想到，美方另一主要政黨、民主黨的參議員蓋耶哥，竟也跳下來「參戰」。

他引用了外媒《彭博社》的一篇報導，該文指，台灣反對黨擬大幅削減特別軍事預算，可能危及台灣購買數十億美元美國武器的計劃，而這些武器，原本旨在遏制中國的入侵威脅。對此，蓋耶哥憤怒表示，「現在絕非削弱台灣防禦的時機」，並直言，若削減國防預算，將損害對關鍵武器系統的投資，而此時中國的威脅卻不斷加劇。因此他也要求，台灣立法院應該重新考慮相關提案。

