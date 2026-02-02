丟臉丟到日本！台旅客北海道訂車無聲放鳥 司機「雪中苦等2小時」...身分遭起底

台旅客預約北海道新千歲機場接送服務，卻無聲放鳥讓司機「雪中等2小時」。示意圖，與本文無關／東方IC

北海道冬季常受暴雪侵襲，導致新千歲機場往返札幌市區的JR列車停駛，有日本包車業者在社群無奈求助，表示1日有台灣旅客訂完車後遲遲未出現，讓司機在雪地裡等候將近2小時，隨後發現竟是被封鎖了，感嘆在日本相當注重商業信譽，因此還是會付給司機全額費用。

台灣旅客預訂包車卻放鳥+封鎖！業者嘆：日本人守信用

一名日本包車業者1日在 Threads 發文指出，一名台灣遊客預訂新千歲機場的接機服務，事前並未收取任何訂金，司機依約到場後卻遲遲不見人影，期間多次聯絡對方，卻發現已經被封鎖，前前後後在雪中等待將近2小時。

業者強調，日本人守信用，相當注重商業信譽，因此即便該旅客沒有如期赴約，仍必須支付司機全額費用，喊話「如果要是取消，請提前告訴我們，都可以取消的」。

包車業者後續發文指出，該名旅客顯示來自高雄，不過疑因貼文掀起巨量人潮討論後，趕緊撤下臉書大頭貼，並隱藏了高雄地標，連帶著把LINE的大頭照、背景圖片也一併取消。業者也透露「目前尚未收到當天的費用」。

該篇貼文曝光後不到一天吸引近百萬次瀏覽，不少人紛紛留言痛批「表示他知道發生什麼事情還故意不處理耶」、「自己做生意還這麼不懂誠信，台灣人的臉給丟到日本去了，把該給的錢給付了吧」、「把人家的方便當隨便」、「直接no show有夠壞」、「這個高雄Josh看來麻煩大了」，也有人建議業者下次可以先收訂金，以免麻煩事再次上演。

一名網友也直言，這名台灣旅客應該是擔心沒趕上費用較便宜的巴士，因此預定了接機當備胎，「有趕上就打算射後不理之類的」，業者也無奈回應「是這樣的，因為最近北海道新千歲JR經常停運」。

北海道近日迎暴雪，不少人會預定包車服務往返新千歲機場與札幌市區。示意圖／東方IC

放鳥的台灣人找到了！大批網友狂洗1星負評

網紅「四叉貓」（本名劉宇）也留言指出，經過一番網路搜尋與比對後，發現該名放鳥旅客疑似為高雄鼓山區一間便當店的業者。消息曝光後，大量網友湧入該店的Google地圖評論區，狂刷一星負評，相關爭議仍持續延燒。



