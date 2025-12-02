丟臉丟怕了？中國竟出現「護照套皮」假裝台灣人 網怒嗆：有夠懦弱

中國近期出現「台灣護照套皮」。該圖為台灣護照。（示意圖，本刊資料照）

中日近期因為日本首相高市早苗「台灣有事」言論關係日益升溫，近期，中國民眾也被其政府要求避免前往日本，也因此中國旅客容易被「另眼對待」，沒想到社群媒體上竟出現有人用「台灣護照套」包覆中國護照，此舉也引起民眾熱議。

中日關係升溫 中國禁日海鮮、明星

日中關係日益升溫，中國政府通報日本政府，停止進口所有日本產水產品，這樣的舉動，無疑是想打擊日本漁業與相關產業。另外，中國還對公民發出避免赴日旅遊的提醒，因此中國觀光客赴日大幅減少，對日本的經濟造成損失，不僅如此，原先預定在中國演出的日本藝人，還紛紛被中國粗暴中斷表演或直接取消，引起各地粉絲的怒火。

中國人竟發明「台灣護照套」

由於中國的行為引起各界反彈，也因此，中國旅客近日也容易被「另眼對待」，沒想到，竟有中國網友買印有台灣、日本護照封面的護照套，直接套在中國護照外面。

相關的畫面一出後，立刻引起網友的怒火，「自己知道當中國人很丟臉了嗎」「直接辱華」「中國人來這招？中國沒叛國罪嗎？」「請檢舉」「反正海關看得懂中國和台灣的差別。他這樣只是自取其辱」「自欺欺人，看來中國人非常想做日本人，或台灣人」「這個國家真是太適合這種懦弱的行為了」。

