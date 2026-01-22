丟臉到國外！台灣遊客逛白廟「輪迴橋違規拍照」和泰國人上演全武行

泰國清萊知名景點白廟（Wat Rong Khun）。取自pixabay



泰國清萊知名觀光景點白廟（Wat Rong Khun）日前發生一起遊客衝突事件，一名台灣遊客與泰國民眾疑因拍照問題發生爭執，竟在象徵通往天堂的「輪迴橋」上演全武行。全程約12秒的互毆畫面被遊客拍下並上傳網路後迅速流傳，台灣網友也傻眼，砲轟簡直是「丟臉到國外」。

根據《泰國日報》報導，事發於1月15日下午，該名台灣遊客行經白廟著名的「輪迴橋」時，疑似為拍照而停下腳步，未遵守現場「禁止停留拍照」的規定，導致後方人流一度受阻；一名泰國遊客因此上前理論，雙方因語言不通、溝通不良，從口角演變為肢體衝突，在眾多遊客圍觀下發生扭打。

據了解，「輪迴橋」為連接白廟主殿的重要動線，橋面狹窄且地勢較高，橋下則為模擬地獄受苦景象的藝術設計，向來是遊客拍照熱點。廟方早已在現場設置多國語言告示，明確禁止遊客停留拍照，以維護動線順暢與參觀安全。

發生衝突後，寺方保全人員立即上前制止並報警，雙方被帶往清萊警察局處理。警方表示，經調解後，雙方均坦承衝突源於誤會，並無造成嚴重傷害的意圖，最後同意互相賠償損失並繳納罰款，彼此道歉後達成和解，事件落幕。

白廟管理單位事後也再次呼籲，遊客務必遵守園區參觀規定，尤其在管制動線區域切勿停留拍照，以確保自身與他人安全，同時共同維護宗教場所的莊嚴與觀光秩序。

