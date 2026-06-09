丟臉到國外！青鳥超譯抗議口號被韓國人罵爆：噁心的政治野狗

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

南韓日前舉行地方選舉投票，但卻出現選票短缺的烏龍，不少選民十分不滿，上街抗議要求重新選舉。不料相關訴求的口號卻被青鳥超譯，令許多韓國網友感到十分憤怒。

韓國民眾因選票短缺上街抗議。（圖／路透）

南韓6月3日地方選舉期間爆發史無前例的「選票不足」爭議，引發政壇與社會高度關注。事件不僅導致部分投票所延長投票時間，更衍生投票箱封存、示威抗議及選票運送程序爭議。面對外界強烈批評，中央選管會委員長盧泰嶽公開向國民道歉，並宣布辭去委員長職務。

根據警方非正式估計，6日下午在首爾松坡區奧林匹克公園手球競技場附近、開票場所周邊聚集約1萬名示威者。集會人士試圖阻止選票運離現場，並要求政府宣布重選。

廣告 廣告

臉書粉專「政知局」9日發文表示，南韓選票不足引發右派抗議，青鳥造謠「中共介選，南韓民眾高喊『滅中共』」。南韓右派痛批青鳥「為了達到他們自己的政治目的」，把抗議口號「再選（재선거）」，故意翻譯成「滅中共」，造謠「韓國國會被中國共產黨佔領了」。

「政知局」指出，南韓右派指出台灣「噁心的政治野狗」假裝台韓友好，卻製造假新聞抹黑韓國政治形象，企圖將韓國拉入台海地緣政治衝突。恭喜民進黨和青鳥，挺戒嚴惹到南韓左派和中間選民，被罵「噁心的蟾蜍」；現在又惹到南韓右派，被罵「噁心的政治野狗」。

南韓民眾在投票所外靜坐抗議。（圖／路透）

網友們也紛紛留言表示，「問題來了，青鳥到底是韓國人眼中的野狗還是蟾蜍？」、「厲害了！青鳥又多一個封號，噁心的政治野狗，真是多邊形阿」、「青鳥最厲害的地方不是嘴炮，也不是抗中保台，而是在外地不同立場的人都得罪一遍」、「丟臉丟到國外」。

更多中天新聞網報導

鄭麗文《金融時報》專訪重磅發聲：美中不應視台灣為棋子

紐約飄蘭花香！鄭麗文親曝訪美核心目的：促進兩岸和平東亞穩定

美參院多數黨領袖：未安排見鄭麗文 挺台強化防衛