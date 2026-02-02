丟臉到日本！台灣人北海道放鳥包車司機 四叉貓肉搜「高雄便當店老闆」

生活中心／黃韻璇報導

昨（2）日爆出有台灣人遊北海道時放鳥司機，害得日本司機在寒風中苦等2小時，事件曝光後網紅「四叉貓」也肉搜出放鳥台灣人的真實身分，該名放鳥包車業者的台灣人疑似在高雄開便當店，網友也猜測便當店老闆棄單理由，疑似是擔心沒趕上巴士，因此預約了接機服務當「備胎」。

一名經營日本全境旅遊包車服務的網友，昨（1）日在Threads發文透露自己遭台灣遊客棄單，原PO貼出幾張聊天記錄截圖，透露對方是1日落地北海道新千歲機場，該名客人預訂了接機服務，公司並沒有提前收取任何費用。從聊天截圖中可以看到，原PO詢問航班號碼後，請對方加負責人的line好友，對方還詢問「在哪裡上車」，原PO表示「司機根據當天交通情況會告訴您上車地方，不會走太遠請您放心」。

業者透露，近期北海道新千歲JR經常停運。（圖／翻攝自X平台）

接著當天負責接送的日本司機也加入line群組，表示「您好貴賓、到達大廳見吧」，當天下午司機再次傳訊息「貴賓，取完行李麻煩說下」，不過卻遲遲等不到回應，日本司機就這樣在機場苦等2小時未見人影，打電話給對方，不料發現已經被台灣遊客拉進黑名單，原PO直言「在日本信譽比較重要，我們也是要給司機算全部費用，如果要是取消請提前告訴我們都可以取消的，司機在機場等了2個小時，打電話才發現被拉進黑名單」。

貼文曝光後，網紅「四叉貓」也發揮肉搜專長，僅僅用了5分鐘就揪出事件主角真實身分，疑似是在高雄開便當店，並找到對方的臉書帳號，網友紛紛湧入該便當店的Google評論區洗版。四叉貓也分享網友推測該名台灣遊客棄單理由，可能是擔心沒趕上較便宜的巴士，因此預約了接機服務當備胎，到了北海道後有趕上公共交通，就放鳥了包車司機，對此，業者也留言回覆證實「是這樣的，因為最近北海道新千歲JR經常停運」。

