「丟臉說」遭學界批評 吳誠文致歉：遺憾遭負面解讀

全國大專校長會議上的丟臉說，讓國科會主委吳誠文再度躍上媒體版面。

科會主委吳誠文1月22日曾表示，「台灣的科技產業已經全世界第一，我們的學界沒有辦法證明自己是全世界第一，那不是丟臉嗎？」

有學者在網路貼文，高教發展應不等於產業發展，也有學者批評主委換位置換腦袋。吳誠文2日在國科會記者會表示，遺憾自己的話遭負面解讀。

國科會主委吳誠文2月2日說：「我一直講不要用論文（paper）的數量，甚至有些學校還在按論文（paper）的數量來發所謂的論文獎金，那這種做法就有點像論件計酬一樣，這是很奇怪的，這個在學術界來講是讓人家覺得，我還是用這個形容詞叫丟臉啦！」

吳誠文說，不是要大家不要寫論文，是不該只算論文數量。而國科會近年推動學術成果多元評量，去（2025）年10月正式廢除研究計畫成果報告中的量化成果彙整表，不再要求填寫發表論文篇數等值化項目，讓研究本質從文章發表導回創造價值。

中原大學副校長兼研發長吳宗遠認為，「國科會變革這個方向上是對的，只是說我們在研究上面要怎麼去選擇一些領域，這個可能因為我們國家畢竟不像美國那麼大，這個系統是不是適合台灣，我個人是覺得目前主委拋出這個議題可能是另外一個想法的開始。」

學界丟臉說，被問及世界大學排名，吳誠文也直言排名制度可笑，經媒體報導又發酵。吳誠文3日在臉書表示，若有人覺得對他有所不敬，並非本意，對所有受到負面影響的人鄭重致歉。

