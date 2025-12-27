丟臉！韓團NCT「文泰一」認了輪姦醉女 入獄3年半定讞



韓國人氣男團NCT前成員泰一（文泰一），去（2024）年被查出與兩名友人性侵一名酒醉女子，泰一被判處3年6個月有期徒刑，他上訴遭駁回，今（27）日判處3年6個月有期徒刑定讞。

回顧此案，泰一經紀公司「SM娛樂」去（2024）年無預警將他開除，後來媒體挖出首爾警方在去年6月時接獲女子報案，控訴遭到泰一性侵。調查指出，泰一與2名男性友人在首爾梨泰院遇到一位外籍女性，並一起喝酒，之後3人將她強行帶上計程車，前往其中一人的住處，趁女子酒醉之際集體性侵。

廣告 廣告

今年6月間，泰一在首爾出庭受審，她當庭承認所有犯罪事實，指出「遭公司開除後，目前無正式工作，靠著兼職打工維生」，求饒若獲輕判，「會不計一切重新生活」。

今年7月的一審與10月的二審皆判他要服3年6個月有期徒刑，另命3人需接受40小時性暴力治療課程，並限制5年內不得任職兒少及身心障礙相關機構。泰一提出上訴，但大法院最終不受理，判決因此確定。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

更多太報報導

真的到過誠品南西店場勘 張文殺人墜樓前「1細思極恐」身影曝光

「沒考慮危險就衝去對街處理」 顏瑞昇父女檔發聲：救人是醫師天職

他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%