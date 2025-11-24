丟臉！他在知名外商上班 親戚打電話到公司「報他名字」討工作

親戚直接打電話到公司報原PO名字、替孩子討工作，讓原PO覺得非常煩人。示意圖，非當事人／Pixabay

一名男子幸運的找到他認為很滿意的工作，是知名的外商公司，工作一陣子也很穩定了，但是日前有個親戚發現他在這麼棒的公司上班之後，就一直要求男子「內推」舉薦他自己的小孩，也到同一間公司上班，甚至還直接打電話到公司，報出男子的名字，希望自己的小孩能靠這種「走後門」的方式入職，讓男子不堪其擾。

男子在Dcard工作板發文表示，這名親戚在知道自己的公司之後，就不斷問自己家人問題，例如是在哪個單位上班？有沒有聯絡方式等等。原PO說，親戚起初是不斷跟家人說他小孩剛畢業、能力不輸原PO、要原PO跟公司推薦她小孩之類的。

原PO也有當面回覆過這位親戚，說履歷管道是公開的，妳認為孩子有能力，可以直接去投履歷，親戚欄位寫自己沒關係，但自己不是HR相關，沒辦法直接靠關係讓親戚的孩子入職。

但這名親戚盧到極點，一直抓著親戚關係這點，要求原PO直接跟主管說要走後門，「甚至要我當場打電話給主管，她來說！」讓原PO真的很受不了，最後終於跟她說：「請不要無理取鬧！」

這名親戚越挫越勇、不肯放棄，改成直接打電話去原PO的公司，主動報出原PO的名字，自稱是原PO的親戚，孩子的能力很好，要公司給她孩子機會去工作。搞到最後，公司主管都直接跑來找原PO說這個狀況，叫原PO跟親戚說透過正常管道投履歷表，讓原PO覺得超級無言。

網友看後紛紛留言表示「請你父母跟親戚施壓，告訴他們，他打電話的行為已經影響到你」、「找到對方小孩請他管好父母」、「找工作都要讓家人操心，確定能力不比你差嗎」、「跟親戚說他這樣讓公司感到反感…更沒有機會用他」、「好丟臉」、「標準的白癡親友，有規模、有制度的公司怎麼樣都要走流程，這樣做幫你丟臉而已」、「跟親戚說，公司因為親戚的電話騷擾，請你轉達最後一次請他依照正常管道投履歷。如果他再打一次電話，就要把親戚小孩列入黑名單，設為永不錄用」、「好丟臉…換作是我也尷尬」、「你可能會因為這件事，在公司裡面黑掉，以後還是別讓親戚知道在哪裡上班。要不然說你換工作了」。



