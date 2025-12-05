丟臉！台灣醉漢大鬧虎航班機 遭航警帶走全機鼓掌

台灣虎航在12月4日晚間，一架編號「IT207」，準備從日本名古屋飛返台灣的班機，由於一名台灣男性乘客酒醉之後不斷大鬧，機長只能通報航警，將鬧事乘客帶下機，同機乘客為此鼓掌。

台灣虎航編號「IT207」班機，昨（4）日晚間，在日本名古屋準備起飛返回台灣時，因為機上出現一名疑似酒醉的台灣男乘客不斷鬧事，導致航班不得不延遲起飛時間。原訂晚間7點40分的班機，最終延遲將近50分鐘，才順利升空。

據瞭解，這名男性旅客疑似酒醉，上機之後情緒激動，在座位上大呼小叫，機長為了飛航安全，延遲起飛時間，並通報航警。這名乘客最後被日本航警強制架離，帶下飛機。

據機上乘客提供的影片中可見，航警準備帶人離開時，機艙內的乘客紛紛拍手鼓掌，大家都鬆了一口氣。

事件排除之後，飛機才重新關上艙門，並且安排起飛，也讓原本計畫準時返台的旅客，多等了將近一小時。