真的是丟臉丟大了！一架台灣虎航的班機周四晚間要從日本名古屋飛回台灣，就在起飛前，一名旅客疑似酒醉、情緒激動，在座位上大呼小叫，虎航以飛安為由，通報航警，最後被日本航警強制架離，帶下飛機，班機延誤將近1個小時才起飛。

戴著墨鏡的男子，在機艙內，情緒激動，對著機組人員不斷咆哮...





丟臉！男子喝醉鬧事被拖下機 虎航名古屋飛台灣延誤４８分鐘起飛

丟臉！醉客鬧事被拖下機 虎航名古屋飛台灣延誤48分鐘起飛（圖／翻攝自threads@yunan8543）

就怕男子出現攻擊行為，只見5名日本航警，團團包圍，雙方不斷拉扯。

目擊旅客拍下衝突畫面，台灣虎航「IT-207班機」，4號晚間要從日本名古屋飛回台灣，就在起飛前，男子疑似酒醉、情緒失控，經過機長、空服員宣告，虎航以飛安為由，通知日本航警，最後將男子強制架離。

所有乘客拍手叫好，因為光是這齣鬧劇，折騰快要一個小時。





同班機旅客表示，「你被延誤那麼久，當然會無奈啊，據說是台灣人 」；另一名旅客也說，「就僵持在那邊將近一個小時，我就不懂這樣子為什麼沒辦法起飛，那因為基於整台飛機沒辦法起飛，然後大家有歸心似箭，就是想回家」。





同班機旅客超無奈，班機延誤48分鐘，直到晚間10時56分才抵達桃機。虎航發出聲明說，這名旅客疑似酒醉，在機內情緒激動，不願配合起飛檢查，最後執行拒載程序，對旅客滋擾事件一貫零容忍。

航旅達人傑西大叔表示，「搭飛機之前，切記不要飲酒過量，地勤跟空服都會依照是否會對飛航安全造成危害做出判斷，在登機之前，可能會被拒絕登機，在飛機上如果出現失序行為的話，除了先口頭警告之外，如果還是不聽規勸，在起飛之後，機組人員是有權利進行管束，還沒有登機的話，可以通報航空執法機關處理，相關的法條都有定義罰則」。



航旅達人傑西大叔進一步指出，「航空公司對旅客的運輸條款當中，有提及需要遵守機組人員的指示，失序行為一旦出現，代表對飛航會出現一定程度的干擾及危害」。

事實上，過去發生不少飛機酒醉鬧事，甚至還有毆打空服員、吐口水等脫序行為，一旦出現''飛機奧客''，可能會被列入終身拒載黑名單，畢竟''飛安第一''是鐵律，沒有妥協空間。

